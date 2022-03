Mercedes maakte tijdens de testdagen allerminst een sterke indruk en ook tijdens de vrije trainingen voor de eerste race was het weinig verheffend wat de Duitse fabrieksformatie liet zien. Niettemin waren velen in de veronderstelling dat het merk met de ster verstoppertje aan het spelen was en dat de regerend constructeurskampioen er op het moment suprême wel zou staan. Dat was de vorige jaren immers steevast het geval. Dit jaar kampt Mercedes echter wel degelijk met problemen. Lewis Hamilton kwam in de eerste kwalificatie van 2022 niet verder dan vijfde tijd, George Russell was na een blokkerend wiel bij het aanremmen van de eerste bocht slechts negende.

“We hebben vandaag gezien wat onze nieuwe baseline is”, zegt Wolff tegen onder andere Motorsport.com. “Het is niet catastrofaal, maar we staan nu wel voor een heel andere uitdaging dan in alle voorgaande jaren. We hebben het eerder moeten opnemen tegen de Ferrari-motor en we hadden vorig jaar te maken met een regelverandering die niet gunstig voor ons uitpakte. Maar desondanks hebben wel steeds het kampioenschap gewonnen of waren we daar heel dichtbij. Nu wacht ons een nieuwe uitdaging: we zijn het derde team op de grid en moeten een manier zien te vinden om terug te komen. Maar dat hoort bij het spel.”

“We zijn ergens nog wel positief over wat er eindelijk nog van hebben weten te maken”, aldus de Oostenrijker over de vijfde startplek van Hamilton. “Als je me vorig jaar had gezegd waar we nu zouden staan na de kwalificatie, dan zou ik daar niet tevreden mee zijn geweest. Maar het is de harde realiteit van vandaag. We weten nu in elk geval waar we op moeten mikken.”

Het kwalificatieresultaat viel Mercedes uiteindelijk dus nog mee. Wolff: “Het had veel erger kunnen zijn, als ik kijk naar hoe onze auto eerst aan het stuiteren was en hoe sommige anderen aan het presteren waren, zoals de Haas-coureurs en Valtteri [Bottas], die naast Lewis staat op de grid. Maar ik heb altijd geroepen dat pikorde in 2022 heel anders zou kunnen zijn dan voorheen als gevolg van het budgetplafond en feit dat de minder presterende teams meer mogelijkheden krijgen om aan hun aerodynamica te werken. En dan dit is het resultaat. Zet degelijke coureurs in die auto’s en dan is dit wat deze teams voor elkaar kunnen krijgen."

”Het had dus veel slechter kunnen zijn, al ben ik natuurlijk niet blij waar George is geëindigd door van een fout van het team”, vervolgt Wolff, die Mr. Saturday dus niets verwijt. ”We hadden hem gevraagd harder te pushen tijdens zijn outlap en dat had een negatieve impact op zijn eerste bocht." Wolff gaat er niet vanuit dat de race op zondag een veel rooskleuriger beeld zal geven. ”We verwachten veel tijd te verliezen ten opzichte van de Ferrari’s en de Red Bulls.”

Vertrouwen in de W13

Hoe kan het dat Mercedes, de constructeurskampioen van de afgelopen acht jaar, haar zaakjes niet voor elkaar heeft? Wolff: “Door een samenloop van omstandigheden kwamen er pas veel te laat achter dat we een probleem hadden. We hadden een solide eerste test en waren ons ervan bewust dat die niet heel relevant zou zijn omdat we een enorme upgrade mee zouden nemen naar de test in Bahrein. Maar misschien hebben we toch niet op de juiste manier naar de data van de eerste test gekeken en werden we daardoor verrast door de problemen die we in Bahrein hadden.” Terwijl veel teams tijdens de tweede testweek goede progressie maakten met het verminderen van het porpoising-effect, bleven de Mercedes-coureurs vrolijk op en neer hobbelen.

Wolff houdt echter vertrouwen in een goed seizoen. “Het duurde even voordat we de problemen begrepen, maar we zijn nu bezig om ze op te lossen. Ik twijfel er niet aan dat zodra we de potentie die in de auto zit volledig hebben ontsloten, we mee kunnen spelen met de jongens vooraan.”

Mercedes is dus nog steeds overtuigd van de W13 met haar radicale sidepods. “We houden vast aan het huidige concept”, maakt Wolff duidelijk. “We geloven er heilig in dat we de juiste richting hebben gekozen met onze auto. We hebben alleen drie testdagen verloren doordat we door het stuiteren van de auto moeite hadden om aan de afstelling te werken. We hebben sindsdien een inhaalslag moeten maken. Het resultaat van vandaag komt voor ons niet onverwacht. We zijn heel eerlijk naar onszelf: dit is waar we staan. We komen over een enkele ronde waarschijnlijk een halve seconde tekort. In de kwalificatie-uitslag was het meer dan dat, maar dat kwam doordat wij maar één run op een nieuwe soft band deden.”