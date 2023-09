Het zal een apart gezicht zijn om geen Toto Wolff te zien in de pitbox van Mercedes tijdens de Grand Prix van Japan. De Oostenrijker moet namelijk de race op Suzuka aan zich voorbij laten gaan vanwege een operatie aan zijn knie. De Mercedes-teambaas gaat de woensdag na de F1-race in Singapore onder het mes, laat Wolff weten aan Speedcafe. Ook is hij nog niet zeker of hij wel naar Qatar afreist, gezien het feit dat hij daar op krukken moet lopen.

De operatie is een gevolg van zijn valpartij met de mountainbike tijdens de zomerstop. Het was al bekend dat Wolff daarbij zijn elleboog brak, maar nu is duidelijk dat de voorste kniebanden daarbij ook beschadigd zijn geraakt. De 51-jarige teambaas wilde de val bij het incident opvangen met zijn been, waarbij zijn knie een flinke klap te verwerken kreeg. De kniebanden werden geraakt en zijn licht beschadigd. Het is de volgende klap die de knie kreeg, want ook in 2015 tijdens een ongeluk in huis raakte de Oostenrijker aan dezelfde knie geblesseerd. Ook is Wolff niet altijd even gelukkig op de fiets. In 2014 reed de teambaas met een groepje Mercedes-collega's lang de Donau in Boedapast en kwam ten val. Daarbij brak hij zijn rechterschouder, -sleutelbeen, -elleboog en -pols.

Het is niet de eerste keer dat Wolff als teambaas van Mercedes een race aan zich voorbij moet laten gaan. In 2019 was hij niet aanwezig tijdens de F1-race in Sao Paulo, om vorig jaar de races van Japan en Brazilië niet te bezoeken. Destijds waren dat bewuste keuzes vanwege de drukke kalender, deze keer is het dus gerelateerd aan zijn eigen gezondheid.

Vervanger bekend

De plek van Wolff zal in Japan ingenomen worden door de voormalig F1-coureur Jerome D'Ambrosio. De Belg is sinds dit jaar de directeur van het opleidingsprogramma van Mercedes en heeft als teambaas al in de Formule E bij Venturi vlieguren gemaakt. Mocht Wolff besluiten om ook de race in Qatar aan zich voorbij te laten gaan, dan is de verwachting dat ook daar D'Ambrosio ter plekke de baas van Mercedes is.