Wolff: "Red Bull al maanden onderzocht, is publiek geheim in F1"

In Singapore gaat het vrijdag niet zozeer over de trainingen op het Marina Bay Street Circuit als wel over het budgetplafond. Volgens berichtgeving door de Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport hebben zeker twee teams in 2021 meer geld uitgegeven dan de toegestane 148,6 miljoen dollar. Aston Martin en Red Bull Racing worden in de paddock genoemd, al blijkt het voor officiële berichten wachten op de FIA-documenten, die volgens de huidige planning op woensdag openbaar worden. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel vermeende overtreders precies hebben uitgegeven en dat is cruciaal bij de strafmaat. In het sportieve reglement ligt namelijk een grens bij vijf procent boven het budgetplafond, bijna 7,5 miljoen dollar. Bij alles tot vijf procent is een boete de gebruikelijke gang van zaken, daarboven staan sportieve straffen vermeld - zoals de constructeur punten afnemen. Het straffen van individuele coureurs kan in theorie ook, maar is onwaarschijnlijk.

Red Bull-kopstukken Christian Horner en Helmut Marko hebben in Singapore aangegeven zich geen zorgen te maken over 'serieuze gevolgen'. Horner laat zelfs optekenen dat de doorgegeven cijfers van Red Bull Racing nog onder het budgetplafond zaten, maar dat de FIA daarna 'enkele dingen heeft verduidelijkt'. Concurrenten nemen de zaak echter een stuk hoger op, bijvoorbeeld Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Het is grappig dat Christian zoiets zegt, want Red Bull wordt al weken of eigenlijk al maanden onderzocht. Maar misschien praat hij niet met zijn financieel directeur...", laat de Oostenrijker na de tweede training aan Sky Sports weten. "Ieder team is onderzocht door de FIA, wij ook. Maar zoals wij begrijpen zijn er twee overtredingen vastgesteld. Eén daarvan is een kleine overtreding en gaat meer over de procedure. De andere overtreding is fundamenteler, die zit er fors overheen. Daar wordt nog steeds naar gekeken, dat is een publiek geheim in de paddock."

"Ik weet niet wat de straf zou moeten zijn, maar volgens mij zijn de regels wel heel duidelijk. Je moet onder het budgetplafond blijven en als je niet aan de regels voldoet, dan gaat de zaak naar een speciaal panel. De mensen daarin moeten vervolgens kiezen welke straf van alle opties gepast is", vervolgt de Oostenrijker. Hij vindt het echter nog belangrijker om te noemen dat een overtreding in 2021 ook invloed kan hebben op andere jaren. "Als je in 2021 over de limiet bent gegaan, dan ga je er in 2022 over en heb je ook een voordeel richting 2023. Als het waar is dat Red Bull dit jaar al een lichter chassis heeft gehomologeerd, dan kunnen ze dat chassis volgend jaar gebruiken. Het is dus een soort domino-effect waardoor de drie kampioenschappen met elkaar samenhangen."

Gevraagd of Wolff dit dossier als een 'heavyweight issue' ziet of dat het simpelweg bij het politieke spelletje in de Formule 1 hoort, luidt zijn antwoord: "Nee, ik vind dit buitengewoon serieus. Wij hebben door het budgetplafond niet alle onderdelen kunnen gebruiken die we graag wilden gebruiken, we hebben dingen niet ontwikkeld die we eigenlijk wel konden ontwikkelen en we hebben ook meer dan veertig mensen aan de kant moeten schuiven. Die mensen worden gemist in onze organisatie. Het is een enorm project geweest om onder het budgetplafond uit te komen en als iemand dat dan niet doet of de grenzen oprekt... Zelfs een miljoen maakt al een enorm verschil."