Wolff baalt van versnellingsbakprobleem Mercedes: "Geen goede start"

Mercedes begint als torenhoog favoriet aan het nieuwe Formule 1-seizoen, maar kende een valse start op vrijdagochtend. Doordat de wintertest is ingekort van zes tot drie dagen is iedere minuut op de baan goud waard. Dat Mercedes ruim tweeënhalf uur binnen heeft gestaan, stemt Wolff dan ook niet tevreden. "We waren vanochtend niet echt snel. Eigenlijk hebben we maar één getimede ronde gedaan en ook nog eens met een hekwerk op de auto om data te verzamelen. Het was geen goede start."

Onverwacht probleem voor Mercedes

Die beroerde start is zoals bekend veroorzaakt door een transmissieprobleem, een euvel dat Mercedes niet zag aankomen. "We hadden een probleem met de versnellingsbak, een probleem dat compleet uit het niets kwam. We hebben het exacte probleem op dit moment ook nog niet kunnen vinden of begrijpen", legt Wolff aan onder meer Motorsport.com uit. Om voor de lunchpauze nog wel enkele rondjes te kunnen draaien, heeft Mercedes de versnellingsbak vervangen. Daarmee is alle malheur echter nog niet verholpen. Dat Bahrein momenteel wordt geteisterd door een zandstorm helpt het team ook al niet. "Als het vanaf dit moment allemaal soepeler verloopt, dan kunnen we onszelf nog wel herstellen. Maar als we nog meer obstakels tegenkomen, dan kun je in drie dagen niet zoveel doen."

Op vrijdag toonde Mercedes wel de nieuwe vloer aan de wereld. Wolff bleek echter niet bereid om daar tijdens de persconferentie veel tekst en uitleg over te geven. "Als ik de aerodynamische voordelen van die nieuwe vloer moet toelichten, dan krijg je misschien de verkeerde informatie." Technisch directeur James Allison is de aangewezen man om dat te doen, maar hij is niet naar Bahrein afgereisd voor de wintertest. "De vloer ziet er in ieder geval goed uit. We willen dat gedeelte optimaliseren om het verlies aan aerodynamische prestaties - door de nieuwe regels - beperkt te houden. Laten we afwachten wat dat in de praktijk oplevert."

De testweek op het Bahrain International Circuit kan op dat vlak iets verduidelijken, al blijft het volgens Wolff een kwestie van afwachten tot eind maart. "We zullen heus wel een vaag beeld van de onderlinge verhoudingen zien na deze drie dagen. Bahrein is best representatief, maar de wind speelt een grote rol en daardoor zijn de omstandigheden iedere dag anders. En we weten natuurlijk niet met hoeveel brandstof concurrenten rondrijden. Het maakt een behoorlijk verschil of iemand met tien kilogram meer of minder rijdt. Daardoor zal het beeld na de wintertest nog steeds vaag zijn en zien we de echte verhoudingen pas tijdens de kwalificatie."

VIDEO: Allison legt uit wat Mercedes heeft veranderd voor de 2021-auto