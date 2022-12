Mercedes won sinds 2014 alle constructeurstitels, maar moest deze in 2022 afstaan aan Red Bull Racing. Het was voor het eerst in het hybride tijdperk dat het Duitse merk worstelde en het gevecht met de andere topteams verloor. De W13 bleek enkele vervelende eigenschappen te hebben, die de Mercedes-coureurs een hoop snelheid kostte. Met name porpoising hield het technische team in Brackley bezig. Mercedes gaf niet op, ontwikkelde door en won uiteindelijk nog een race. Toch is het team blij dat het seizoen voorbij is.

In Abu Dhabi riep Lewis Hamilton al uit te kijken naar het einde van en met de W13. Chef Toto Wolff valt de Brit nu bij. "Deze auto krijgt een speciale plek in onze collectie, ergens achterin. Ik hoop dat de komende jaren deze auto recht gaan doen, want de leercurve met de W13 was enorm", aldus de teambaas. "Het begrijpen van de aerodynamica en correlatie veranderde stapsgewijs. Het was een leerproces. Ik vergeet nooit meer dat deze auto de race in Brazilië domineerde."

Pas laat in het Formule 1-seizoen maakte Mercedes echt een stap met de auto. In Barcelona werd het gestuiter al minder, maar was het in de races daarna nog niet opgelost. In Austin kwam er een doorbraak. Toch stelde Wolff daarna dat het DNA van de W14 alsnog gaat veranderen. "We begrijpen nu veel beter waar de problemen zaten", vervolgt de teambaas. "We pelden er elke keer weer een laag af. Op die manier ontdekten we steeds meer en liepen we ook tegen meer problemen aan. Nu zitten we op een punt waarbij we goed begrijpen waarom de auto niet presteerde. Op sommige circuits klopte de correlatie. Het ging dan puur om de details in de aerodynamica, rijbaarheid en hoe we de basis stabieler konden maken. Het ging bij deze tegenvallende auto om meerdere factoren. Als we dat in de winter kunnen oplossen, dan geven we onze coureurs in ieder geval een stabiele basis. Vanaf dat punt is het zaak om te ontwikkelen."