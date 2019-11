Wolff: Langer F1-verblijf Mercedes waarschijnlijk, geen garantie

Nu er gesprekken gaande zijn tussen Mercedes en Formule 1-eigenaar Liberty Media over nieuwe voorwaarden voor een commerciële rechtenovereenkomst, zegt Wolff dat moederbedrijf Daimler veel aspecten van de voortzetting van het fabrieksteam afweegt. Het is volgens hem een lastig proces gezien de uitdagingen waar autofabrikanten voor staan nu de markt langzamerhand overstapt op elektrische wagens.

Aan Motorsport.com laat Wolff weten dat er nog geen garantie is dat het topteam vanaf 2021 actief blijft in de Formule 1: "Alles wijst erop dat we blijven, maar het is niet een zekerheidje. We zitten midden in de besprekingen van het nieuwe Concorde-verdrag. We bespreken daarnaast de ontwikkeling van de auto en de effecten ervan op de sport."

Wolff gaat vervolgens dieper in op de factoren die een rol spelen bij de beslissing. "In welke richting ontwikkelt de auto-industrie zich? In welke vorm is de Formule 1 relevant als entertainment- en technologieplatform? Willen we als merk waarvan de eerste auto een racewagen was op de lange termijn hieraan verbonden blijven? Er is het Ferrari-model, waarmee je in feite zegt: 'We blijven het voor altijd doen. We bouwen racewagens en we bouwen gewone auto's.' Het andere model is: 'We hebben een zeer succesvolle periode gehad. Meer valt er niet te bewijzen. We gaan nu iets anders doen.' Het zijn allebei absoluut plausibele strategieën", legt hij uit.

Hoewel gesuggereerd wordt dat de Mercedes-bazen denken dat er weinig meer te winnen is in de Formule 1, ziet Wolff het anders. "Als je vandaag een onderzoek doet om te zien welke Formule 1-teams het meest succesvol zijn, zullen de meeste mensen Ferrari zeggen. Dat komt simpelweg omdat Ferrari al 50 jaar vooraan meedoet en competitief is. Ik denk dat in een tijd waarin alles zo snel gaat en op de korte termijn is gericht, de duurzaamheid van succes onze strategie veel geloofwaardiger maakt. Het kan ook fluctueren, het kan gebeuren dat je derde wordt."

Wolff wijst op de deals die Mercedes als motorleverancier heeft gesloten in de Formule 1. Dat de fabrikant langdurige contracten heeft gesloten met klantenteams McLaren, Racing Point en Williams duidt op de intentie om langer in de F1 te blijven. Hij acht het onwaarschijnlijk dat Mercedes motoren blijft leveren als het de Formule 1 zelf niet langer als geschikt platform ziet voor de eigen ambities. "Mercedes levert motoren aan vier teams, inclusief ons eigen fabrieksteam. Je kan alleen maar zwanger of niet zwanger zijn, niet half zwanger. Dus óf we nemen deel aan het platform óf we doen niet", benadrukt hij.

Met medewerking van Jonathan Noble