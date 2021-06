Wolff wijt tegenvallende snelheid Mercedes niet aan achtervleugel

Waar Mercedes er op de stratencircuits in Monaco en Baku al rekening mee had gehouden niet de snelste auto op de grid te hebben, daar konden de Zilverpijlen ook op het reguliere circuit Paul Ricard, geen pole-position veroveren. Niet Lewis Hamilton of Valtteri Bottas, maar Red Bull-coureur Max Verstappen pakte op het circuit in het zuiden van Frankrijk pole-position. De Nederlander snelde naar een geweldige 1.29.990 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan aartsrivaal Hamilton op P2.

Teambaas Toto Wolff gaf na afloop toe fair and square verslagen te zijn. Hij kon desgevraagd niet één specifiek gebied aanwijzen waarop Mercedes dit weekend de mindere was van Red Bull. De W12 mist op Paul Ricard gewoon snelheid, aldus Wolff tegen Sky Sports F1. “[Het is een] moeilijk weekend omdat we tempo tekortkomen. Het zag er aanvankelijk veel slechter uit dan waar we uiteindelijk zijn geëindigd, maar we moeten gewoon op elk vlak winst boeken. Er is niet één onderdeel waar we niet naar kijken om te verbeteren.”

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf na de kwalificatie aan dat het verschil in downforce tussen zijn RB16B en de W12 van Mercedes de sleutel vormde. Red Bull koos op Paul Ricard voor een kleinere lage downforce-achtervleugel, wat zorgde voor extra snelheid op de rechte stukken. “We hebben wat downforce van de auto gehaald”, zei Horner daarover eerder al tegen Sky Sports F1. “Dat kun je waarschijnlijk zien aan [het verschil in] afmetingen van de achtervleugel tussen ons en de Mercedes." De keuze van Red Bull ging weliswaar ten koste van wat bochtensnelheid, maar dat was een bewuste afweging, vervolgde Horner. "We kunnen nog steeds een goede tijd neerzetten in [de bochtige] sector 3, dus dat helpt ons om hier een goede tijd neer te zetten.”

Mercedes koos dus voor een meer traditionele achtervleugel en moest lijdzaam toezien hoe de keuze van Red Bull beter uitpakte. Toch vindt Wolff niet dat Mercedes een foute keuze heeft gemaakt. “We denken – aan de hand van wat de simulatie ons vertelt – dat [die lage downforce-vleugel] de langzamere optie zou zijn geweest. Als we de vleugel met weinig downforce zouden monteren, dan zouden we in de bochten veel meer tijd verliezen.” En dus besloot Mercedes de reguliere vleugel te kiezen, met als resultaat een P2 en P3 zondag op de startgrid.