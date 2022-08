Het Amerikaanse Andretti Autosport, onder leiding van Michael Andretti, zou graag de Formule 1 willen toevoegen aan het lijstje raceklassen waarin het actief is. Dit moet in 2024 gaan gebeuren. Eind vorig jaar mislukte een poging om het Sauber F1-team over te nemen. Veel van de huidige tien teams zijn echter niet blij met een nieuwe naam op de grid. Zij moeten dan onder meer het prijzengeld gaan verdelen met een extra naam.

Ook zou de 200 miljoen dollar aan 'verdampingsgeld' te weinig zijn. Omdat een nieuwe renstal een kleiner financieel deel voor de andere teams betekent, moet een nieuwkomer 200 miljoen dollar inleggen. Dit geld wordt verdeeld tussen de andere teams. Volgens de huidige deelnemers is dit bedrag, eind 2020 vastgelegd in het Concorde Agreement, inmiddels te laag. De waarde van een team in de koningsklasse is in hun ogen de afgelopen jaren flink toegenomen, dankzij de gestegen populariteit van de sport wereldwijd en het ingevoerde budgetplafond.

Als er een nieuw team bijkomt, denkt Toto Wolff dat dit beter Audi kan zijn. Het Duitse merk heeft vergevorderde F1-plannen. Met de grootte van de fabrikant en hun marketingkracht past Audi veel beter bij de F1 dan Andretti, aldus de teambaas van Mercedes. Ook al is Andretti nu actief in andere belangrijke raceklassen zoals de IndyCar, Formule E en Extreme E. "Ik ben van mening dat wie er als elfde team bij komt, wie er ook een startbewijs krijgt, moet kunnen aantonen hoe creatief ze kunnen zijn voor de business [de F1]", zegt Wolff. "Andretti is een grote naam en ze hebben volgens mij geweldige dingen laten zien in de Verenigde Staten. Maar dit is sport en business en we moeten bekijken wat je de sport kunt bieden."

Wolff denkt dat Audi interessanter is voor de Formule 1. "Als een fabrikant, een international of een multinationale groep in de F1 stapt en kan laten zien dat ze een x bedrag aan dollars besteden aan het activeren van verschillende markten en in marketing, dan is dat ook waardevol voor alle andere teams", aldus de Oostenrijker. Porsche, net als Audi een dochter van de VW Group, is dichtbij een deal met Red Bull Racing om vanaf 2026 de motoren te gaan leveren.

De Mercedes-teambaas verwacht dat de waarde van de topklasse van de autosport de komende jaren nog verder zal stijgen. Nieuwkomers moeten aan dat proces bijdragen, vindt Wolff. "Met tien franchises hopen we dit te kunnen doen. Het toelaten van nieuwe franchises die weinig bijdragen aan de totale waarde van de Formule 1, gaat daarbij niet helpen."