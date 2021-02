Wolff: Russell en Ocon dingen mee naar Mercedes-zitjes in 2022

In 2021 verschijnt Mercedes voor het vijfde opeenvolgende jaar met dezelfde coureurs aan de start van het seizoen. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton is dus wederom gekoppeld aan Valtteri Bottas. Beide coureurs tekenden een eenjarige overeenkomst met de Duitse kampioensformatie en dat houdt dus in dat het team voorlopig twee vrije plekjes heeft voor 2022. Op papier lijken er vier topfavorieten te zijn voor de open plekken: vanzelfsprekend zijn dat Hamilton en Bottas zelf, maar ook jonge honden George Russell en Esteban Ocon zijn in de running.

In gesprek met Speedweek bevestigt teambaas Wolff dat de twee jongere coureurs inderdaad in beeld zijn door hun aflopende contracten bij respectievelijk Williams en Alpine. “Ocon zit nu in zijn tweede jaar van zijn tweejarige contract met Renault en Russell heeft alleen dit jaar nog bij Williams. Dat geeft ons enkele variatiemogelijkheden voor 2022, maar tot dat moment genieten Valtteri en Lewis onze volledige ondersteuning”, aldus de Oostenrijker. Dat Ocon in beeld is, is opvallend omdat de banden van Mercedes met de Fransman voor 2020 juist werden verbroken. Wel wordt Ocon nog altijd gemanaged door Wolff, die op dit moment echter nog niet bezig is met de invulling van de zitjes voor volgend jaar. “Of het in 2022 tot een verandering komt, gaan we halverwege het jaar evalueren. Op dit moment is het zeker nog te vroeg om te praten over scenario’s voor volgend jaar.”

'Niet voor altijd' teambaas van Mercedes

De toekomst van Wolff bij Mercedes lijkt intussen een stuk zekerder dan die van de coureurs. In december verbond hij zich voor nog eens drie jaar aan Mercedes als teambaas en CEO, terwijl hij zijn aandeel in het F1-team vergrootte tot 33,3 procent. Toch blijft de vraag hangen hoe lang de 49-jarige man uit Wenen nog actief blijft als teambaas, nadat hij afgelopen jaar regelmatig uitte dat die functie veel energie kostte. “Ik ben partner van het team en dat zal ik altijd blijven. Mijn eigen rol hierin is erg leuk, maar dat blijft niet voor altijd. Op een gegeven moment zullen jongere, meer hongerige managers naar voren treden. Ik hou deze situatie in de gaten en ik wil het team in de best mogelijke positie brengen.”

