Mercedes stelt beslissing over rijderskeuze 2022 nog even uit

De keuze van Mercedes valt op George Russell of Valtteri Bottas, maar het team was oorspronkelijk van plan om al tijdens de zomerstop de knoop door te hakken. Wolff laat echter aan het Duitse Bild weten dat een definitieve aankondiging nog wel even op zich kan laten wachten. “We moeten kiezen tussen de stabiliteit van Valtteri en het talent van George, waar de toekomst ligt. Ik wil het onderwerp in september geregeld hebben, zodat beiden zich goed kunnen positioneren voor het komende seizoen.”

De eerste race na de zomerstop vindt komend weekend plaats in België, daarna staan achtereenvolgens Zandvoort (5 september) en Monza (12 september) op de agenda. Mogelijk wil Wolff tijdens die drie races nog eens goed de verrichtingen van Russell en Bottas onder de loep nemen, alvorens een besluit te nemen.

In het gesprek met Bild laat Wolff ook doorschemeren dat hij er niet van overtuigd is dat Mercedes op dit moment de snelste auto van het Formule 1-veld heeft. Het team gaat zowel het rijders- als constructeurskampioenschap aan de leiding, maar dat beeld is enigszins vertekend, zegt de Oostenrijker. “Red Bull is op papier een beetje sneller. Maar we zullen vechten tot het einde. En dat moeten we ook, want dit kampioenschapsgevecht zal tot het einde gaan.”

Formule E

Tot slot ging Wolff ook in op de Formule E en de recente aankondiging van Mercedes om zich na het volgende seizoen uit de elektrische raceklasse terug te trekken. Mercedes is al het derde Duitse automerk in korte tijd dat de sport verlaat. Eerder kondigden Audi en BMW hun vertrek aan, maar dat is geen devaluatie van de Formule E, vindt Wolff die al eerder aankondigde mogelijk zelf in te willen stappen. “Omwentelingen bieden altijd kansen voor verandering. Op het eerste gezicht is het natuurlijk jammer dat drie premiumfabrikanten tegelijkertijd vertrekken. Maar misschien heeft Formule E een soort reboot nodig om de volgende stap te zetten. Andere teams, mogelijk meer privé, zullen groeien omdat ze in de schijnwerpers komen te staan.”