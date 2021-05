De zilverpijlen staan, ondanks dat ze dit jaar al vanaf de openingsrace in Bahrein veel tegenstand ondervinden van rivaal Red Bull, gewoon weer waar ze de afgelopen jaren altijd stonden: bovenaan de ranglijst.

Het team won twee van de drie openingsraces, maar dat betekent niet dat het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas achterover kan leunen, zegt Toto Wolff. “We verlieten Portimao met een sterk dubbel podium, maar ook enkele belangrijke lessen voor de toekomst. Vooral omdat we een één-twee finish binnen handbereik hadden.” Een sensorprobleem aan boord van de W12 van Bottas zorgde er echter voor dat de Fin in Portimao topsnelheid verloor en Max Verstappen zich tussen beide Mercedes-coureurs kon wurmen. Dat betekent werk aan de winkel, vervolgt de Oostenrijker die al vast verder vooruit kijkt. “De pikorde lijkt van circuit tot circuit te veranderen, dus we weten dat we elk weekend op de top van ons kunnen moeten zijn. Het wordt het hele seizoen een nek-aan-nek gevecht met Red Bull en we kunnen niet wachten om die strijd over een paar dagen in Spanje voort te zetten.”

Het Circuit de Barcelona-Catalunya kent weinig geheimen voor de teams, in het verleden werd er uitgebreid getest op de omloop bij Montmélo en dat betekent dat we er komend weekend waarschijnlijk voor het eerst de ware krachtsverhoudingen tussen de teams zullen zien. “We kijken er naar uit om weer op het circuit te zijn en te zien hoe we het doen”, zoemt Wolff in op Spanje. Mercedes won daar sinds 2014 alle races, op één na (2016, Verstappen), maar helemaal gerust op nieuwe succes is Wolff niet. “Het Circuit de Barcelona-Catalunya is een echte allrounder, met een mix van bochten en rechte stukken, waardoor het een echte test is voor de auto. Het is een circuit waar het beheersen van de achterbanden de sleutel is tot goede prestaties en dat is tot nu toe niet ons sterkste punt geweest dit seizoen. Ook zijn er dit jaar enkele wijzigingen aan de lay-out [bocht 10 is wijder geworden] dus we zijn benieuwd hoe de W12 het daar doet.”