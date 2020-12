Wolff: Mercedes staat onvoorwaardelijk achter Bottas

De jonge Engelsman was de snellere in de vrije trainingen en hoewel Bottas pole-position pakte, was hij zijn leidende positie in de race al na een paar bochten kwijt aan Russell. De Williams-coureur zou de race waarschijnlijk hebben gewonnen als het niet voor een pitstopfout en een late lekke band was geweest. Nu eindigde Russell als negende, één plaatsje achter Bottas die na afloop moest toegeven dat hij “geen ideaal weekend” had gehad.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff heeft al vaker zijn bewondering uitgesproken voor de mentale weerbaarheid van Bottas die al vier jaar lang tegen Lewis Hamilton moet opboksen. Elk seizoen probeert Bottas het opniuw, maar het mislopen van een vierde titel op rij met meer dan honderd punten verschil en de knauw die hij kreeg van de invalbeurt van Russell hebben een flinke impact gehad, aldus Wolff. “Het mislopen van een titel is niet iets dat gemakkelijk te verteren is. Maar hij heeft de onvoorwaardelijke steun van het team en dat maakt hem denk ik van jaar tot jaar hongeriger om te winnen. Winnen tegen de beste man biedt waarschijnlijk de grootste voldoening die een coureur kan krijgen. Maar dat het zijn tol eist, is te verwachten.”

Toch verwacht Wolff dat Bottas ook dit keer sterker terug zal komen. “Hij is een harde, veerkrachtige vent. Ik denk dat hij in staat is om zichzelf te herpakken. Hij heeft een familie die hem daarbij helpt en hij heeft ons allemaal, zijn teamgenoten.”

Bottas had de afgelopen dagen in voorbereiding op de Grand Prix van Abu Dhabi al het nieuws en sociale media gemeden. Vrijdag leidde die focus tot een tweede tijd (achter Max Verstappen) in VT1 en een snelste tijd in VT2. Maar na afloop was hij vooral blij met de terugkeer van Hamilton. “Het was goed om hem gezond en wel terug te zien. Je wenst niemand dit virus toe. Maar ik concentreer me dit weekend gewoon op mijn eigen werk. Ik probeer mentaal sterk te zijn en neem het ronde voor ronde. Tot nu toe gaat dat prima.”