Mercedes kan het eigen record nog scherper zetten door dit jaar een achtste opeenvolgende wereldtitel in de wacht te slepen bij de constructeurs. De tegenstand is echter heviger dan in 2020, Red Bull klopt dit jaar nadrukkelijker op de deur. Het heeft een fijne openingsfase van het seizoen opgeleverd, maar hoe dat seizoen verder gaat, hangt voor een belangrijk deel af van de doorontwikkeling. Het is ieder jaar een belangrijke factor, maar dit seizoen nog iets meer door de beperkingen. Zo ligt het budgetplafond dit jaar op 145 miljoen dollar, is het aero handicap systeem van kracht en wacht volgend jaar een volledig nieuw technisch reglement.

Het maakt dat F1-teams de schaarse middelen moeten verdelen tussen het doorontwikkelen van de 2021-auto en het ontwikkelen van de volledig nieuwe bolide voor volgend jaar. Helmut Marko heeft al aangegeven dat Red Bull alles op alles gaat zetten om de kans van 2021 te verzilveren. Het energiedrankenmerk zal in ieder geval tot de zomerstop volop werken aan de 2021-auto. Alhoewel geen van beide teams de plannen echt uit de doeken wil doen, stipt Wolff het onderwerp in Monaco ook even aan. "We zullen de komende tijd alleen nog wat kleine aanpassingen doorvoeren. Het gaat vooral om het beter begrijpen van ons huidige pakket. Daar proberen we vooral rondetijd mee te vinden."

Als Sky Sports F1 aan Wolff laat weten dat Red Bull nog wel enkele maanden alles op alles wil zetten en dit als de beste kans ziet om Mercedes te verslaan, laat de teambaas weten: "Dat kan zeker zo zijn, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we het gevecht aan kunnen gaan." De focus ligt bij de Duits-Britse brigade al grotendeels op 2022, zo verduidelijkt Wolff. Dat is bij ieder team wel het geval, al gaat het natuurlijk om de mate waarin die switch is gemaakt. "We proberen natuurlijk nog wel 'tweaks' aan de huidige auto aan te brengen, maar we zijn [verder al] volle bak voor 2022 aan de gang", sluit Wolff af.

Video: Olav Mol analyseert de titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes en bespreekt eveneens de vraag wanneer teams volledig overschakelen op 2022