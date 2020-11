Wolff over nieuwe motor: "F1 moet fouten uit 2012 voorkomen"

Zoals het er nu voor staat krijgt de Formule 1 vanaf 2026 een nieuwe krachtbron maar de discussie over hoe die er precies uit moet gaan zien, woedt al enige tijd. De sport zet in op een hybride en klimaatneutrale motor met als voornaamste component een verbrandingsmotor. Om nieuwe motorfabrikanten te lokken moet die nieuwe motor ook nog eens betaalbaar worden.

“We hebben er een goed gesprek over gehad”, aldus Wolff. “Het is interessant om te zien waar de auto-industrie naartoe gaat. Alles ontwikkelt zich in de richting van elektrische mobiliteit, maar er is ook een nieuwe kijk op de verbrandingsmotor in combinatie met elektrische aandrijving. Ik denk dat we naar de kosten moeten kijken.”

Daarbij hoopt Wolff dat de sport lessen heeft getrokken uit het verleden. “We moeten niet toe naar het ontwikkelen van een compleet nieuwe krachtbron. We hebben die fout in 2011 en 2012 gemaakt door een zeer geavanceerde en ook zeer efficiënte krachtbron te maken die veel te complex is geworden.”

Zelf denkt Wolff dat de Formule 1 voort moet borduren op wat het nu al in huis heeft. “Zoals het er nu voorstaat denk ik dat we een combinatie moeten zien te vinden van een interne verbrandingsmotor en hybride energie zoals we nu ook al hebben, maar met een betere verhouding tussen duurzame energie en de conventionele verbrandingsmotor.”

Bij de ontwikkeling van zo’n nieuwe combi-motor vormen kostenbesparing en het gebruik van duurzame brandstoffen ook voor Mercedes de belangrijkste elementen. “Ik denk niet dat het er om draait dat we de zaken gaan vereenvoudigen, we moeten er alleen voor waken dat de kosten niet uit de hand lopen”, aldus Wolff. "Afgezien van de elektrische component met potentieel grotere of krachtigere accu's, zijn duurzame brandstoffen [in een verbrandingsmotor] zeker de toekomst.”