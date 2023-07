Mercedes heeft hard gewerkt aan updates voor de W14, maar de concurrentie heeft ook niet stilgezeten. Een van de teams die grote stappen heeft gezet, is McLaren. Zij introduceerden op de Red Bull Ring deel één van een groot updatepakket en namen naar Silverstone nog meer nieuwe onderdelen voor de MCL60 mee. Met die updates waren Lando Norris en Oscar Piastri in staat om de tweede en derde startplek te veroveren voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Voor Mercedes was het juist weer een wat tegenvallende kwalificatie, aangezien zij achter beide Ferrari's op de zesde en zevende plek aansloten met George Russell en Lewis Hamilton. Waar Norris twee tienden langzamer was dan Max Verstappen, kwamen de Mercedessen twee keer zoveel tekort.

Na de kwalificatie stelde Hamilton dat de stap voorwaarts van McLaren een 'wake-up call' is voor Mercedes, aangezien de MCL60 nu met name op het gebied van de sidepods gelijkenissen vertoont met de RB19 van Red Bull. Dat heeft het Britse team mede geholpen aan het vinden van die tienden van een seconde om plots weer een van de topteams te zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt die mening niet helemaal, al stelt hij wel dat zijn team er opnieuw naar moet kijken.

"Je ziet van buitenaf maar de helft van alle informatie, en dat is dat de auto eruitziet als een Red Bull", zegt Wolff. "In feite, en om eerlijk te zijn, maakt het niet uit, aangezien alleen de stopwatch telt. Ik denk dat Lewis hiermee bedoelde dat dit soort ontwerp een goede richting lijkt te zijn, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen had bodywork dat op de Red Bull leek in de windtunnel staan, maar dat leverde geen performance op. Maar we moeten geen middel onbeproefd laten en er misschien nog eens naar kijken, want een ander team heeft net een seconde aan performance gevonden."

Voor nu is het de realiteit dat Mercedes het allesbehalve makkelijk heeft in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Waar Red Bull al een ruime voorsprong van bijna 200 punten heeft opgebouwd, staat Mercedes tweede met slechts drie punten voorsprong op Aston Martin. Door de slechte start is McLaren geen bedreiging, maar op de baan lijkt het team nu wel een nieuwe concurrent te worden. Wolff stelt dat dit soort schommelingen erbij horen, gezien de kleine verschillen tussen de teams achter Red Bull. "We hebben het over duizendsten van een seconde", legt de Oostenrijker uit. "Vandaag waren de racegoden waarschijnlijk tegen ons, want het had zo kunnen zijn... Maar dat telt niet in deze sport. Het is wat het is. We moeten gewoon het tempo van de ontwikkeling en het leerproces vasthouden."

Of Wolff McLaren nu als een serieuze bedreiging ziet voor Mercedes, Ferrari en Aston Martin? "Het is best gek hoe dat schommelt. Een tijdje geleden zou je zeggen dat Aston Martin de nummer twee was, vóór ons. Waarschijnlijk waren zij onze grootste concurrent, samen met Ferrari. Plots zit McLaren in de mix in Oostenrijk. Een van die auto's had toen de upgrade en hij was heel snel, vandaag hadden beide auto's de upgrade en staan ze tweede en derde op de grid. Het lijkt er dus absoluut op dat zij een enorme stap hebben gezet voor wat betreft hun begrip en performance."

