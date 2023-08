Mercedes leek een goed resultaat te kunnen behalen in de sprint shootout in België, aangezien Lewis Hamilton na zijn eerste run op de voorlopige sprintpole stond. Uiteindelijk zou hij die positie niet behouden en zijn tijd niet kunnen verbeteren omdat teamgenoot George Russell voor hem reed. De 25-jarige Brit verremde zich in La Source en verloor momentum op weg naar Eau Rouge. Omdat Hamilton dicht achter hem zat, verloor ook de zevenvoudig wereldkampioen kostbare tijd en een kans op de pole.

Het oponthoud tussen de twee Mercedes-coureurs zette de deur open voor de concurrentie om posities te winnen, wat uiteindelijk ook zou gebeuren. Daardoor moesten zij genoegen nemen met de zevende en tiende startplaats voor de sprintrace. Beide coureurs spraken daarom ook van een 'niet zo ideale' situatie. Russell stelde dat het een 'totale puinhoop' was terwijl Hamilton het gevoel had dat hij kans maakte op een plek op de eerste startrij, maar die kans dus door het oponthoud verloor.

Het was voor Mercedes opnieuw een fout in de communicatie nadat het in Spanje en Oostenrijk ook tot problemen leidde. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat zijn team op dat gebied serieuze stappen moet zetten. "Als je ziet dat hij [Hamilton] voorafgaand aan de laatste ronde het veld aanvoerde, dan is het duidelijk voor ons allemaal een probleem", zegt Wolff. "Het is niet dat hij een pole-position of eerste startrij heeft misgelopen, maar dat het team deze heeft misgelopen. Het is een constante ontwikkeling en leerproces. Met de slechte dingen die gebeurd zijn, weet ik zeker dat we - met wat we achteraf besproken hebben - een stap hebben gezet in het corrigeren daarvan. Maar we zijn nu een paar keer gestruikeld en we moeten beter ons best doen."

Zou niet moeten gebeuren

Hamilton en Russell legden uit dat het incident het gevolg was van een gebrek aan informatie die benodigd was om te weten hoeveel tijd zij nog hadden om één rondetijd te noteren. "Het bericht klonk dat het close zou zijn op de meet en dat we ons een weg langs andere coureurs moesten vechten om een ronde te kunnen noteren", legde Russell uit. Volgens Hamilton was de communicatie 'niet helemaal goed'. "Toen we de langzame ronde deden, moesten we weer door. We kwamen bij de laatste bocht aan en er waren iets van zeven auto's. George en ik dachten dat we geen tijd meer hadden. Daarom dook George aan de binnenkant, in plaats van dat we onze tijd namen en een gat creëerden."

Wolff stelt dat het ging om de scherpte, of een gebrek daaraan, in de communicatie tussen de pitmuur en de coureurs. "We moeten beter ons best doen", herhaalt de Oostenrijker. "In dit soort situaties waarin het gaat om het halen van de streep in lastige omstandigheden, hebben we wat precisie nodig. Je kan er het ene moment erg goed en zeer intelligent uitzien, maar vervolgens erg slecht. Om een voorbeeld te geven: als deze twee niet zo in de knoop waren geraakt, had Max [Verstappen] zijn laatste ronde gemist. Maar we moeten ons niet richten op de coureurs, maar op onszelf. We hadden de tijd om ze allebei een goede start te geven. Lewis stond op de voorlopige pole-position maar eindigde P7. Dat zou niet moeten gebeuren."

Video: Mercedes-coureurs rijden elkaar in de weg in SQ3 in België