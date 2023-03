Wolff: Mercedes mist adviezen Niki Lauda in deze lastige periode

Niki Lauda voegde zich in 2012 bij het Formule 1-team van Mercedes als non-executive chairman. Toen Toto Wolff zich een jaar later als teambaas bij de renstal voegde, begonnen de Oostenrijkers aan een innige en bovendien ook zeer succesvolle samenwerking. Tussen 2014 en 2021 werden acht constructeurstitels op rij gewonnen, terwijl alleen in dat laatste jaar de wereldtitel bij de rijders aan Mercedes voorbijging. De laatste successen maakte Lauda overigens al niet mee: in de aanloop naar de GP van Monaco van 2019 overleed de drievoudig F1-kampioen op 70-jarige leeftijd, nadat hij al enige tijd tobde met zijn gezondheid.

De succesreeks is in 2022 echter ten einde gekomen. Mercedes won met de W13 slechts één race en hoopte voor 2023 op beterschap, maar vooralsnog dreigt opnieuw een verloren seizoen. Hoewel dat niet toe te schrijven is aan het wegvallen van Lauda, denkt Wolff wel dat hij en het team juist op dit moment veel hadden kunnen hebben aan de aanwezigheid van de voormalig topcoureur. "We hebben Niki al deze jaren gemist, want Niki wist de zaken altijd te versimpelen tot waar het echt om draaide", legt Wolff uit. "Ik moet denken aan wat hij gezegd zou hebben en hoe hij dingen gepositioneerd zou hebben. We hebben heel goed samengewerkt in de zin dat te veel versimpelen je soms direct naar resultaten kan leiden. Er waren echter veel nuances. Dit is een technische sport, dus misschien was het mijn rol om dat zodanig te vertalen dat we dat qua wagenontwerp konden uitvoeren. Het is echter heel simpel: de stopwatch liegt niet. We zien in de data waar we wat missen en dat moeten we rechtzetten."

Mercedes bezet na twee races de gedeelde tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs, maar dat stemt het team niet tevreden. Zo is reeds besloten om het concept van de W14 overhoop te gooien in de hoop de prestaties te verbeteren. Dat leidt volgens Wolff ook tot nieuwe doelstellingen. "Ik zou graag iedere race winnen, maar dat is niet realistisch", erkent hij dan ook. "Op basis van wat we nu hebben, wat we weten over wat de volgende upgrades gaan brengen en wat we leren, is het doel dat we veel van onze achterstand af willen schaven. We weten allemaal welke richting we willen inslaan en daar hebben we ook een besluit over genomen."

Video: Technisch directeur Mike Elliott blikt terug op de GP van Saudi-Arabië