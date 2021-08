Wolff: Mercedes lijkt soms wel de campus van een universiteit

Mercedes is al jarenlang de dominante factor in de Formule 1. Sinds de introductie van de V6 hybride-motoren zijn alle wereldtitels naar het merk met de ster gegaan. Toch rust de formatie van Toto Wolff niet op de lauweren. De afgelopen jaren zijn vele jonge talenten gepromoveerd naar sleutelposities binnen het team. In juli werd technisch directeur James Allison doorgeschoven naar de rol van chief technical officer, waardoor zijn plek ingenomen kon worden door Mike Elliott.

Teambaas Toto Wolff ziet de waarde in van de doorstroom van jong talent om niet vast te roesten in oude gewoonten en fris te blijven voor elke nieuwe uitdaging. “Een succesvol sportteam is niet iets dat je kunt bevriezen als een statische organisatie. Het is dat moet evolueren want het moet zich steeds aanpassen”, legt de Oostenrijker uit in een exclusief interview met Motorsport.com. “Het is een mix van ouderen met ervaring, en jong enthousiasme en nieuwsgierigheid. Ons team heeft zichzelf keer op keer opnieuw uitgevonden. Als ik de organisatie bekijk, zie ik nog steeds de gezichten van alle mensen die hier al sinds het begin rondlopen, maar ik zie ook heel veel jonge mannen en vrouwen. Soms vind ik het wel op de campus van een universiteit lijken. Dat is geweldig. De volgende generatie leiders komen eraan. En deze nieuwe generatie heeft zoveel performance toegevoegd aan de ontwikkeling. Dat is heel mooi om persoonlijk en als organisatie te ervaren.”

Mercedes begint als leider aan de tweede helft van het seizoen. De voorsprong op rivaal Max Verstappen in het WK voor coureurs bedraagt slechts acht punten, in het constructeurskampioenschap is de voorsprong twaalf punten. De stevige strijd is volgens Wolff een mooie leerschool voor zijn formatie: “We hebben er al die jaren over gepraat hoe we ermee om zouden gaan als de dag zou komen waarop onze prestaties niet goed genoeg zouden zijn. Dat hebben we nu ervaren. En dat is het moment waarop alle waarden die we in het team hebben opgebouwd, alle veerkracht waar we steeds over gesproken hebben, en alle energie die benodigd zou zijn, in praktijk gebracht moet worden.”

