Wolff ziet kansen voor Mercedes in kwalificatie somber in

Mercedes kende een slechte start van de zesde race van het seizoen. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas werden vrijdag in de eerste vrije training op het Baku City Circuit zevende en tiende en kwamen in de tweede sessie zelfs niet verder dan de elfde en zestiende stek.

Teambaas Toto Wolff zag het met lede ogen aan. "Vandaag was een dag van data verzamelen en analyseren, maar wat we eerder in Monaco zagen, zet zich voort in Baku. Er zijn bepaalde delen van het circuit waar we gewoon niet presteren. Op het grootste deel van de lay-out zijn er geen snelle bochten. Het is allemaal stop and go, het zijn allemaal bochten van 90 graden of nog wat lastiger, in de stijl van Monaco. Het was dus altijd al duidelijk dat het moeilijk zou worden voor ons."

De Oostenrijker ziet de kansen van zijn team in de kwalificatie dan ook somber in. “Het racen vindt op zondag plaats en ik denk dat de kwalificatie een zeer, zeer moeilijke sessie voor ons zal worden. Waarschijnlijk een van de moeilijkste die ik ooit voor ons heb gezien”, aldus Wolff die een vergelijking trok met een zeer slechte kwalificatie van zes jaar geleden. “Het doet me denken aan Singapore in 2015. Maar we moeten het er mee doen. We hebben een sterke raceauto, maar we hebben moeite om hem over één ronde echt goed te krijgen. Mogelijk kunnen we zondag herstellen en leren. Het is wat het is, we proberen met het pakket dat we hebben zo snel mogelijk te gaan.”

Hamiltons beste ronde in de tweede vrije training was meer dan een seconde langzamer dan de toptijd van Sergio Perez en dat wekt de suggestie dat de kloof tussen Mercedes en Red Bull sinds Monaco zelfs groter is geworden. Zover wilde Wolff echter niet gaan. “We wisten dat Monaco en Baku geen circuits zijn die ons liggen. Ze waren erg goed in die bochtige stukken in Monaco en dus zijn ze hier ook erg goed, en Ferrari ook”, vervolgt Wolff die het niet kon laten om nog wat te zeggen over de flexibele achtervleugel van Red Bull. "Als je dan op de rechte stukken ook nog een vleugel hebt die je die extra snelheid geeft, dan heb je de optimale combinatie tegen ons. We moeten het gewoon nemen zoals het is, proberen de beste prestatie te leveren en de meeste punten te verzamelen.”

F1-update: Verstappen en Perez starten sterk, Mercedes vol vragen