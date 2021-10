Wolff: Mercedes “kan leven” met puntenverlies Hamilton in Turkije

Jarenlang konden coureurs van Mercedes het volledige F1-seizoen afwerken zonder tegen een gridstraf voor het verbruik van te veel motorcomponenten aan te lopen. Dat is in 2021 in ieder geval niet het geval. Waar Valtteri Bottas in Monza en Sochi twee gridstraffen kreeg voor zijn motorwissels, kreeg Lewis Hamilton in Turkije zo’n straf. Omdat het alleen zijn verbrandingsmotor betrof, kon de regerend wereldkampioen de race vanaf de elfde positie aanvangen. Op zondag hield hij de schade relatief beperkt door vijfde te worden, waardoor hij acht punten verloor op titelrivaal Max Verstappen.

De Red Bull Racing-coureur kreeg zelf tijdens de Russische Grand Prix een gridstraf vanwege het verbruik van te veel motorcomponenten. Tijdens die race zou Verstappen zelf maar zeven punten verliezen op Hamilton door vanaf P19 naar P2 te rijden. Per saldo heeft Hamilton in twee races één punt verloren en daar is Mercedes-teambaas Toto Wolff niet ontevreden mee. “Voor Lewis is het absolute beeld van Turkije dat hij één punt meer heeft verloren dan Max verloor in Rusland met een soortgelijke motorwissel. Daar kunnen we mee leven”, vertelde hij in zijn vooruitblik op de GP van de Verenigde Staten. “Het relatieve beeld als je in het heetst van de strijd zit, is dat je altijd nog een positie wilt [winnen] om meer punten te scoren – dat is wie we zijn als racers en die competitieve intensiteit zouden wij niet anders willen.”

Sfeer goed na tweede opeenvolgende zege

Dat Verstappen in Turkije niet meer uitliep op Hamilton was te danken aan Bottas. De Fin scoorde op Istanbul Park zijn eerste zege van het seizoen. “Het is een briljante boost voor hemzelf en het team voorafgaand aan de laatste fase van het seizoen. Het hielp ons om onze voorsprong in het constructeurskampioenschap uit te bouwen”, zei Wolff. De Oostenrijker merkt dat de sfeer in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten goed is binnen Mercedes. “Het was bemoedigend om te zien dat ons positieve momentum qua prestaties zich voortzette in Turkije. We hadden een tijdje geen opeenvolgende overwinningen gescoord, dus daarom is de sfeer goed geweest in de fabriek na onze terugkeer uit Istanbul.”

Komend weekend keert de Formule 1 dus terug op het Circuit of the Americas, nadat het circuit vorig jaar vanwege het coronavirus niet bezocht kon worden. Het huidige F1-seizoen stelt qua vermakelijkheid absoluut niet teleur en volgens Wolff is COTA een circuit dat opnieuw voor een leuke race kan zorgen. Ook wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven in de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton, die momenteel door zes punten worden gescheiden. Wolff: “Dit seizoen heeft al zoveel wendingen gekend, dus we zijn er klaar voor om te reageren op alles wat dit weekend in Texas op ons afkomt.”