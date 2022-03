Wolff: Mercedes krijgt in huidige vorm een lesje nederigheid

Mercedes loopt hopeloos achter de feiten aan in het nieuwe Formule 1-seizoen. Lewis Hamilton kwam in Bahrein met een beetje mazzel tot het podium, in Jeddah was George Russell de beste man van het team met de vijfde plek in de wedstrijd. Hamilton herstelde zich na een matige kwalificatie met de tiende plaats, hij hield een schamel WK-punt over aan de omstreden wedstrijd. De afstand naar Ferrari en Red Bull is vooralsnog behoorlijk groot, weet ook Toto Wolff. De voorman van de achtvoudig constructeurskampioen noemt de strijd tussen Ferrari en Red Bull ‘goed nieuws’ voor de Formule 1, maar moet het tafereel met lede ogen aanzien.

“We deden volop mee aan de leuke spellen vooraan, als F1-stakeholder profiteren we van een prachtige show, het is erg goed om te zien”, zegt de Oostenrijker. “Maar aan de andere kant is het voor ons erg pijnlijk dat we niet mee kunnen doen. Het is niet eens close op dit moment, als we naar de rondetijden kijken. We rusten niet voordat we de aansluiting weer hebben. Maar je zegt het goed, dit is zeker niet leuk voor ons. Het is een lesje nederigheid. Uiteindelijk worden we daar sterker van, maar nu is het zeker niet leuk.”

Achterstand niet in te schatten

De regerend kampioen bij de constructeurs staat nu al op veertig punten achterstand van Ferrari, maar heeft dankzij de dubbele uitvalbeurt van Red Bull in Bahrein nog een puntje voorsprong op de formatie waar het vorig jaar voortdurend tegen vocht. Het probleem van Mercedes komt vooral voort uit de porpoising van de W13. Het team heeft daar nog altijd geen oplossing voor. Russell zegt dat het fenomeen voor 99 procent verantwoordelijk is voor de problemen.

Wolff kan nog niet zeggen hoe het team het zonder porpoising zou doen. “We gebruiken de auto niet zoals we dat graag zouden doen”, aldus Wolff. “Het is daarom lastig om te zien waar we echt staan en hoe groot onze achterstand is als we lager zouden kunnen gaan met de rijhoogte. Ik hoop dat het gat dan een stuk kleiner is, maar we staan op meerdere gebieden achter.”