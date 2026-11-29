Formule 1 GP van Qatar

Toto Wolff: Mercedes had "kettingzaag" nodig voor schade aan auto George Russell in GP Qatar

Debris kostte George Russell meer dan een halve seconde per ronde – maar het verwijderen ervan zou “een kettingzaag” hebben vereist

Stuart Codling

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 20:55

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Het incident in de eerste ronde tussen Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad had een volkomen onverwacht effect op de uitkomst van de Grand Prix van Qatar.

George Russell verzilverde zijn pole-position en pakte de leiding in de race. Aan het begin van de tweede ronde reed hij vervolgens door een veld met brokstukken, met daarin onder meer de endplate van de voorvleugel van Lindblad en diverse stukken polystyreen van reclameborden. Het stuk endplate kwam vast te zitten in de ruimte tussen de voorrand van de vloer, de onderkant van de neus en de floor stay die voorkomt dat de ‘bib’ doorbuigt.

Russell bouwde een voorsprong van meer dan acht seconden op teamgenoot Antonelli op toen Mercedes beide auto's achter elkaar binnenhaalde voor een pitstop onder virtual safety car-omstandigheden in ronde 11. De schade had echter zoveel invloed op de prestaties van Russells auto dat Antonelli snel dichterbij kwam en de leiding overnam toen Russells laatste stop langer duurde omdat Mercedes de brokstukken probeerde te verwijderen.

“Het lijkt wel alsof hij [Russell] dit seizoen geen moment geluk heeft”, zei teambaas Toto Wolff na afloop.

“Hij reed een heel sterke kwalificatie, had een goede start, lag aan de leiding en kreeg meteen brokstukken van een andere auto te pakken. Die zaten vast in de bib. Als je ziet hoeveel schade dat heeft aangericht: volgens mij kostte het drie kwart seconde per ronde, zo niet meer.”

“Dus ik ben echt blij voor hem dat hij het heeft kunnen volhouden en P2 heeft gered.”

Eerder in de race werd het gevecht om de leiding zo fel dat Wolff via de radio bij beide coureurs ingreep en hen maande te kalmeren. Russell sneed Antonelli daarbij zo agressief af dat hij hem bijna van de baan duwde. Door de invloed van de brokstukken op Russells auto kwam het team vervolgens voor een lastig dilemma te staan: proberen het toen nog niet geïdentificeerde stuk te verwijderen zou tijd kosten en de leiding onvermijdelijk aan Antonelli geven.

Gevraagd door Motorsport.com of er intern is besproken om de brokstukken te laten zitten, gezien de moeilijkheid om in Qatar in te halen, legde Wolff uit dat het team berekende dat het verwijderen van de aerodynamische blokkade drie seconden zou kosten. Pas toen de auto in de ‘box’ stond en een monteur de endplate probeerde los te trekken, werd duidelijk wat het brokstuk was en hoe vast het zat.

“We hebben daar natuurlijk uitgebreid over gesproken”, zei Wolff. “We wilden onszelf niet meer dan drie seconden geven om het eruit te trekken, zonder precies te weten hoe groot het was. We hadden alleen de beelden gezien terwijl de auto reed.”

“Dus dat hebben we gedaan. We dachten dat hij daarmee een betere kans zou hebben om Piastri achter zich te houden. We hebben niet alles kunnen verwijderen. We hebben ons best gedaan, maar het zat helemaal vast. Met mankracht had je het er niet uit gekregen.”

“Volgens mij had je een kettingzaag nodig gehad om dat te verwijderen.”

Russell bleef in zijn laatste stint tijd verliezen, doordat de verminderde aerodynamische prestaties ervoor zorgden dat zijn banden meer sleten dan die van Antonelli. Hij zakte terug en kwam onder druk te staan van McLaren-coureur Oscar Piastri. Daarom ging het team niet in op Antonelli's aanbod om zich terug te laten zakken en de leiding af te staan.

“We hebben verschillende scenario's doorgenomen en als team zouden we een coureur nooit vragen om een zege op te geven”, zei Wolff.

“We hadden gezegd: als ze hetzelfde tempo hebben, rijdt George voorop en nemen we geen risico met de auto. Dat hebben we in de ochtend [tijdens de briefing voor de race] besproken. Dat Kimi dat zegt, is natuurlijk echt teamspel.”

“Maar het was geen overweging. Ten eerste willen we niemand een overwinning afnemen. En George lag vervolgens 30 seconden achter, met Piastri in zijn nek. Dus dat was nooit een optie.”

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