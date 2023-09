Voor Mercedes is na de zomerstop duidelijk wat het doel is: plek twee in het kampioenschap bij de constructeurs binnenhalen. De eerste plek heeft de Duitse renstal uit het hoofd gezet, want die is zo goed als zeker voor Red Bull Racing. Na de Grand Prix van Italië weet de formatie uit Grove dat ze een voorsprong van 45 punten hebben op Ferrari en dat het gevecht nog lang niet klaar is. Ook Aston Martin Racing dingt nog mee om de tweede plek, zij moeten een gat van 56 punten zien te dichten.

Terugkijkend op de Italiaanse F1-race vertelt Wolff dat zijn team het maximale uit het beschikbare pakket heeft gehaald. "Dat is belangrijk voor de rest van het seizoen, waarin we de tweede plek bij de constructeurs willen veiligstellen", verklaart de Oostenrijkse teambaas, om vervolgens nog even terug te blikken op de Italiaanse GP. "Op een baan die niet per se goed bij het karakter van de auto past, waren we nog goed competitief. Het is enorm motiverend om te zien dat de W14 het goed doet op een breed spectrum qua circuits."

Na de double header Zandvoort-Monza staan nu de races van Singapore en Japan direct na elkaar gepland. "We hebben de tijd gehad om de double header te debriefen en maken ons nu op voor de volgende", vertelt Wolff, waarna hij zijn visie over racen in Singapore deelt. "Het is een unieke uitdaging voor alle teams. De hitte en luchtvochtigheid zijn voor de coureurs, de teams en de auto's een grote uitdaging." Ook het Marina Bay-circuit biedt volgens de Oostenrijker genoeg uitdagingen: "Het is een hobbelig circuit en we hebben dit jaar een aantal veranderingen aan de lay-out. We verwachten dat het daardoor sneller gaat zijn en het circuit iets milder voor de banden is."

Goede resultaten

Zoals gezegd is het team van Mercedes verwikkeld in een grote strijd met Ferrari en Aston Martin voor P2 bij de teams. Het hele jaar is het elk weekend weer een ander team van deze drie die de snelste is. Dat maakt het voor Wolff lastig te voorspellen wie er in Singapore de beste is: "Dat haalt niet weg dat we het normaal gesproken goed doen op high downforce-circuits, dus we zijn hoopvol dat we goede resultaten kunnen boeken."