Wolff: Mercedes zou bijna gegarandeerd succes hebben met beroep

Naar aanleiding van de controversiële safety car-fase aan het einde van de GP van Abu Dhabi ging Mercedes in protest tegen de gang van zaken. De stewards verwierpen de protesten, maar het Duitse fabrieksteam besloot daarna om een intentie tot beroep in te dienen tegen de gang van zaken aan het einde van de safety car-fase. Daarna bleef het lang stil uit het kamp van Mercedes, dat donderdagochtend pas van zich liet horen. Toen maakte het team bekend om toch niet in beroep te gaan, waardoor Max Verstappen nu echt zeker is van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1.

“Ik kan de frustratie bij velen begrijpen. En eerlijk gezegd voel ik hetzelfde. Ik hink ook op twee gedachten tussen het perspectief en mijn beoordeling van de juridische positie en mijn realisme over de uitkomst van dergelijke stappen”, vertelde teambaas Toto Wolff donderdag tijdens een ingelast persmoment. De belangrijkste reden om de zaak te laten varen, was het gebrek aan perspectief om Lewis Hamilton alsnog uit te roepen tot wereldkampioen. “Ik denk niet dat ons bestuur momenteel zo is opgezet dat we in een situatie zouden eindigen die ons genoegdoening zou geven, namelijk dat het resultaat dat Lewis in de laatste ronde was ontnomen, weer in ere hersteld zou worden. Daarom hebben we zwaarmoedig besloten om niet in beroep te gaan, omdat we het resultaat niet zouden hebben teruggekregen.”

Wie denkt dat Wolff en Mercedes niet geloofden in een goede afloop van een beroepszaak, heeft het volgens de Oostenrijker mis. “Ik geloof dat wij een heel sterke zaak hadden. Als je het vanaf de juridische kant bekijkt, dan hadden we bijna gegarandeerd gewonnen als het in een normale rechtbank had plaatsgevonden. Maar het probleem met de ICA [International Court of Appeal] is de manier waarop het gestructureerd is”, vertelde Wolff over een van de obstakels. “De FIA kan zijn eigen huiswerk niet echt beoordelen en er zit een verschil tussen gelijk hebben en rechtvaardigheid behouden. Er is dus een les te leren. Hoe kunnen we garanderen dat er in de toekomst bij dergelijke situaties de juiste besluiten genomen worden?”

In de persconferentie maakte Wolff ook duidelijk dat hij dit jaar niet persoonlijk aanwezig zou zijn bij het FIA-gala van donderdagavond. De trofee voor het constructeurskampioenschap werd daarom opgehaald door James Allison. Ook Hamilton was absent.