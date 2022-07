Wolff hoopvol: Mercedes heeft gat met F1-topteams gehalveerd

De eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 verliep niet zoals regerend constructeurskampioen Mercedes had gehoopt. Met de W13 bleek het team aanvankelijk veel last van porpoising en bouncing te hebben. Na maandenlang diverse oplossingen uit te proberen, lijken de problemen met het eerstgenoemde fenomeen inmiddels verleden tijd. Dat is ook terug te zien in de snelheid van Mercedes. In de afgelopen vier races eindigde er telkens één coureur van het Duitse team op het podium en met name op Silverstone leek de snelheid er goed in te zitten, want Lewis Hamilton was daar een deel van de race de snelste man op de baan.

Het stemt teambaas Toto Wolff na de Oostenrijkse GP dan ook hoopvol. "Het is dat we hier en daar een paar tienden missen, maar ik denk dat we het gat in de afgelopen paar maanden gehalveerd hebben. We begrijpen de auto beter, maar we zijn nog altijd derde, vierde. We zitten dus midden in niemandsland. Maar als ik de positieve punten eruit probeer te pikken, dan denk ik dat we qua race pace in de buurt van Verstappen hadden kunnen blijven als we vanuit de top-zes waren gestart - hoewel dat dus niet het geval was", analyseert Wolff. Daarbij komt dat Mercedes in Oostenrijk last had van de crashes van Hamilton en George Russell in de kwalificatie. "Hoewel je de auto kan afstellen en dingen kan meten, zorgt het ervoor dat je meteen op het verkeerde been staat. We verwachtten dus niet om competitief te zijn, ook door het karakter van de baan. In het verleden was dit niet ons beste circuit, dus ik ben tevreden. We moeten gewoon hard blijven werken."

Ook technisch directeur Mike Elliott ziet dat Mercedes stappen heeft gezet. Wel merkt hij nog altijd op dat de W13 in langere runs beter tot zijn recht komt dan over één snelle ronde. "Over het algemeen hebben wij in de races beter gepresteerd dan in de kwalificaties. Nu we voor de crashes in de kwalificatie goede snelheid lieten zien, hoopten we op goede snelheid in beide races. Wat we zagen op zondag, was denk ik bemoedigend voor ons", aldus Elliott. "Op een circuit dat ons in het verleden niet gunstig gezind was, zaten we binnen twee tot drie tienden van de snelsten. Dat was goed in vergelijking met wat we recent gezien hebben. Het was bemoedigend voor de komende tijd dat George na zijn incident bij de start door het veld kon komen, dus over het algemeen zijn we best tevreden."

Video: Mercedes blikt terug op de GP van Oostenrijk