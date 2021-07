Wolff verklaart groot gat tussen Red Bull en Mercedes in training

Mercedes kijkt in beide kampioenschappen tegen een achterstand aan en hoopt het tij te keren met een updatepakket in Silverstone. Het is volgens Wolff ook meteen het laatste pakket aan noviteiten voor de W12. Complicerende factor is echter dat de Formule 1 dit weekend met een sprintrace en een ander weekendformat experimenteert. Gevolg daarvan is dat teams slechts één training hebben voorafgaand aan de kwalificatie. Juist dit leek Mercedes parten te spelen op vrijdagmiddag: als de upgrades niet meteen naar behoren zouden werken, is er geen tijd meer om iets recht te breien. Wolff ontkent dat echter en komt met een andere verklaring.

Compleet andere aanpak dan Red Bull

Volgens de Oostenrijker heeft zijn team de eerste training compleet anders aangepakt dan Red Bull. "Dat maakt juist leuk. Het is de eerste keer dat we dit format gebruiken en je zag meteen verschillende strategieën bij de topteams. Wij hebben de focus op lange runs gelegd en dat zo goed mogelijk gedaan. Dat is in onze optiek het belangrijkste voor morgen en zeker voor zondag. Red Bull heeft juist enkele pogingen ondernomen om een snelle tijd neer te zetten. Op zondag zullen we zien wat de juiste keuze is geweest", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. Zijn woorden betekenen overigens niet dat het compleet vertekend is en dat Mercedes de rest van dit weekend op ooghoogte kan acteren. "We hebben steeds gezegd dat onze upgrades niet veel veranderen."

"Er zit gewoon een gat tussen de prestaties van Red Bull en die van onszelf. Dit circuit past wel iets beter bij onze auto, de coureurs zijn ook best tevreden met het gevoel. Wij zijn het enige team dat een serieuze long run heeft gedaan in de eerste training, maar er zit nog steeds een gat richting Red Bull. Wij moeten een stap zetten met de middelen die we nu ter beschikking hebben en geven niet op." Dat laatste is volgens Wolff cruciaal. Ook bij een nederlaag op Silverstone - dat in de paddock als lakmoesproef wordt gezien - is de zaak nog niet verloren. "Het draait niet slechts om één race, dit is autosport op het allerhoogste niveau. Als je nu al zegt 'er is een gat en dat gaat we niet meer dichten' dan hoor je niet in deze wereld thuis. De huidige situatie is juist een goede test voor het team. We hebben zeven fantastische jaren achter de rug en zijn niet klaar om het stokje over te dragen aan die gasten", wijst hij naar de naast hem zittende Christian Horner.

Silverstone nog geen 'Vorentscheidung' volgens Horner

De Red Bull-teambaas voegt toe dat het omgekeerde evenmin geldt: als Red Bull in het hol van de leeuw weet te winnen, is dat nog geen 'Vorentscheidung' zoals de Duitsers het zo mooi noemen. "Ik wist niet eens dat Mercedes hier negen pole-positions op rij heeft gepakt. Dat zegt natuurlijk veel, Silverstone is echt een Mercedes-bolwerk en eigenlijk nog meer voor Lewis als individu. Hij is hier al meer dan een decennium fenomenaal. In dat opzicht vormt dit raceweekend wel een aardige uitdaging voor ons. We hebben een goede eerste sessie achter de rug, al maakt dit format het heel anders. Er staat ook meer op het spel voor mijn gevoel, met 29 punten te vergeven. Verder maken we ons nog geen illusies: we moeten dit momentum vasthouden en Mercedes onder druk houden. We zijn nog niet eens halverwege het seizoen."