Wolff: Mercedes maakt zich op voor ‘felle strijd’ met Red Bull

De eerste dag van het nieuwe Formule 1-seizoen is achter de rug, want in Bahrein werden de vrijdagse trainingen afgewerkt. Red Bull Racing en McLaren maakten allebei een prima indruk, maar ook Mercedes staat er niet verkeerd voor na de eerste oefensessies. Lewis Hamilton sloot de dag af op de derde positie, hij moest twee tienden toegeven op snelste man Max Verstappen. Hoewel de derde positie niet is waar men bij Mercedes op had gehoopt, leek de W12 zich gedurende de dag beter te gedragen dan tijdens de wintertest het geval was.

Teambaas Wolff erkent dat er in vergelijking met de tests van twee weken geleden progressie is geboekt, maar desondanks heeft hij moeite om zich een beeld te vormen van de positie van Mercedes ten opzichte van Red Bull. “De omstandigheden zijn niet naar ons toe gekomen. Het is gewoon een felle strijd en de verschillen zijn zo klein als je kijkt naar de snelste ronden, maar ook de long runs”, analyseerde Wolff na afloop van de tweede training bij Sky Sports F1. “Iedere kilogram aan brandstof kan een behoorlijk verschil maken, dus we weten niet echt waar we staan. Ik denk dat we zeker dichterbij staan dan tijdens de test, maar ik weet niet wat onze positie is ten opzichte van Red Bull.”

Bandenslijtage punt van aandacht voor Mercedes

Daar waar Hamilton de derde tijd noteerde in VT2, bleef teamgenoot Valtteri Bottas steken op de vijfde positie. Tegen het einde van de sessie was er enige frustratie te bespeuren bij de Fin, die zijn auto via de teamradio ‘onbestuurbaar’ noemde. Wolff heeft wel een vermoeden waardoor Bottas dat gevoel had: “We hebben hem lang door laten rijden met de banden en tegen het einde werd de auto onbestuurbaar.” Daarmee stipt de teambaas en CEO van de kampioensformatie meteen een van de punten aan waarop Mercedes zich in de aanloop naar de derde vrije training wil verbeteren: het bandenmanagement.

“Aan de banden zelf kan je niet veel veranderen, dus dat moet dan via de afstelling gebeuren”, verklaart Wolff. Hij merkte op dat de bandenslijtage bij enkele concurrenten lager leek te liggen dan bij Mercedes. “De long runs van vandaag van veel concurrenten, zoals de McLarens en de Red Bulls, waren erg vlak, waarbij er niet veel degradatie was. Bij Valtteri zagen we echter dat wij het een beetje verloren.” Wanhoop is er echter niet bij de Oostenrijker: “We weten waar we het een en ander moeten finetunen.”