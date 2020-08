Wolff: Denken dat alles de kant van Mercedes op valt is ‘dwaas’

De eerste haarscheurtjes in de dominantie van Mercedes werden zichtbaar tijdens de Britse Grand Prix, waar de kampioensformatie in de slotfase te maken kreeg met lekke banden voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde kwam desondanks als winnaar over de finish, maar Bottas zag een tweede plek en achttien punten in rook opgaan. “We hebben altijd al gezegd dat betrouwbaarheidsproblemen zeer kostbaar kunnen zijn in dit kortere seizoen en vorig weekend was daar het pijnlijke bewijs van”, blikt Wolff nog kort terug op de Britse GP. “Het was ook een goede reminder dat een sterke auto geen garantie is voor een sterk resultaat. Het zat altijd al in onze mindset om sceptisch te blijven en rekening te houden met het slechtste, wetende dat er in onze sport niet zoiets bestaat als een probleemloze rit.”

De nulscore van Bottas is vooral voor de Fin zelf pijnlijk, want hij zag zijn achterstand in het kampioenschap op Hamilton daardoor oplopen tot 30 punten. Mercedes staat als team nog altijd riant aan de leiding bij de constructeurs. Alle races werden tot dusver gewonnen en de W11 is veruit de beste bolide van het veld gebleken. Toch probeert Wolff Mercedes enigszins uit de favorietenrol te praten door een aantal andere omstandigheden tijdens het tweede raceweekend op Silverstone.

“We pushen deze complexe machines ieder weekend tot de limiet en het zou dwaas zijn om aan te nemen dat alles gaat zoals wij willen”, stelt Wolff. “Het aankomende weekend op Silverstone wordt een echte uitdaging met hogere temperaturen en zachtere compounds. De warmere omstandigheden brachten het veld vorige week dichter bij elkaar en de zachtere banden gaan leiden tot meer pitstops en variaties met de strategie, dus we kunnen een goed gevecht verwachten.”