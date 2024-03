Tijdens de wintertest in Bahrein liet Mercedes niet het achterste van de tong zien, maar het raceweekend aldaar begon vervolgens goed met de eerste twee posities in de tweede vrije training. In de kwalificatie bleken Max Verstappen en Charles Leclerc vervolgens een maatje te groot, waarna de verrichtingen van de Duitse fabrikant op zaterdag toch ietwat tegenvielen. George Russell werd achter de Red Bulls en Ferrari's vijfde in de GP van Bahrein, teamgenoot Lewis Hamilton kwam niet verder dan P7. Beide Britten werden tijdens de race gehinderd door wat problemen met de koeling van de W15.

Terugblikkend op de race stelt teambaas Toto Wolff dan ook dat de prestaties niet voldeden aan de verwachtingen. "Onze race in Bahrein kun je het beste omschrijven als ondermaats. We hoopten op een sterker optreden na onze snelheid in de trainingen en kwalificatie. Beide coureurs waren eerder in het weekend tevreden met de balans en het stabielere platform dat de W15 geeft. Helaas kwamen onze prestaties qua koeling op zaterdagavond niet overeen met onze voorspellingen", wees de Oostenrijker een oorzaak aan. "Daardoor moesten we vroeg in de managementstand, wat als gevolg had dat de bandentemperatuur onder het optimum daalde. Dat kostte ons de kans om iets te laten zien dat dichter bij ons ware potentieel komt. Het was een frustrerende manier om aan het seizoen te beginnen, maar we zullen ervan leren."

Zodoende blijft het dus nog gissen naar hoe Mercedes er daadwerkelijk voor staat met de W15, dat een compleet andere auto is dan de twee voorgangers. Wolff beseft echter dat zijn renstal komend weekend alweer de kans krijgt om zich te herpakken. In Saudi-Arabië kan het team ook meer duidelijkheid krijgen over de echte positie in de pikorde. "We hebben een kans om meteen een stap voorwaarts te zetten. Jeddah is een stratencircuit met veel razendsnelle delen. Het is goed om op een heel ander circuit dan Bahrein verder te leren over onze nieuwe auto", aldus Wolff. "We mikken op een consistenter weekend en het achterhalen van onze ware snelheid ten opzichte van de rest van de grid."

Video: Tom Coronel blikt terug op de openingsrace in Bahrein