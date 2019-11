Wolff vat Hamilton samen: "Talent en constante zelfverbetering"

Met nog twee races te gaan mag Lewis Hamilton zich voor de zesde keer wereldkampioen noemen. In zijn zeven jaar bij Mercedes greep de Brit slechts twee keer naast de titel en volgend jaar maakt hij kans om Michael Schumachers recordaantal van zeven titels te evenaren.

Mercedes-teambaas Toto Wolff beschouwt de beslissende race in Austin dan ook als het hoogtepunt van het jaar. "Elk kampioenschap lijkt het moeilijkst, maar dit jaar had zeker ups en downs. We schoten sterk uit de startblokken, maar hadden lange tijd niet het beste pakket op de zaterdag. We wisten op zondag de minste fouten te maken en dat was denk ik de sleutel tot het winnen van het kampioenschap. Dat we in Austin weer in vorm waren, met Valtteri die deze race won en Lewis die het kampioenschap veiligstelde met een ijzersterke pace, maakte deze race voor mij tot het hoogtepunt van het jaar", zei hij.

In 2020 kan Hamilton op gelijke hoogte komen met Schumacher, iets waar Wolff vertrouwen in heeft. "Er is een reden waarom dat record bestaat: het is ontzettend knap. Ik denk dat als we onze coureurs volgend jaar een competitieve wagen kunnen bieden, we blijven werken aan de minpunten en we zo min mogelijk fouten maken, er geen reden is waarom hij niet voor een zevende kan gaan."

Hoewel Bottas dit seizoen sterker voor de dag is gekomen dan in 2018, blijft Hamilton op een geheel ander niveau presteren. "Hij rijdt gewoon ontzettend snel in auto's. Hij is de belichaming van talent en het streven naar zelfverbetering. Dat is de mentaliteit die ervoor nodig is en waarom hij op zo'n extreem hoog niveau presteert. Door die combinatie steekt hij boven de rest uit. Je wil jezelf of anderen nooit een tien geven, want er is altijd ruimte voor verbetering."

