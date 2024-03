Mercedes heeft door de vroege aankondiging van Lewis Hamilton genoeg tijd om op zoek te gaan naar een opvolger. De zevenvoudig wereldkampioen gaat volgend jaar zijn jongensdroom verwezenlijken door het Ferrari-rood te vertegenwoordigen in de F1. George Russell heeft een contract voor 2025 en lijkt gewoon bij Mercedes te blijven, maar de vraag blijft nu wel wie de opvolger van Hamilton wordt. Er zijn veel kandidaten beschikbaar en al veel namen in verband gebracht met dat zitje.

Onder meer Fernando Alonso, Carlos Sainz - die bij Ferrari plaats moet maken voor Hamilton - en Alexander Albon zijn al genoemd terwijl oud-Formule 1-coureur Sebastian Vettel als outsider ook nog op de radar zou kunnen staan. Iemand waar Mercedes nu echter haar pijlen op richt, is junior Andrea Kimi Antonelli. De 17-jarige Italiaan maakte indruk in de juniorklassen en debuteert dit jaar in de Formule 2 namens Prema. Dat team behoort normaliter tot de elite van de opstapklasse van de F1, maar in Bahrein wilde het niet vlotten voor Antonelli en Prema-teamgenoot Oliver Bearman.

Gevraagd door Motorsport.com of het daardoor lastiger te beoordelen is of Antonelli inderdaad een kandidaat is voor het F1-zitje, antwoordt Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Een team dat kampioenschappen wint op P17 en P18 in de F2, dat is totaal niet waar zij horen te staan. Je moet hem vergelijken met zijn teamgenoot en Bearman is een topcoureur. Maar zoals ik altijd zeg, maak ik me er bijna schuldig aan dat ik te veel zeg. We zullen wel zien hoe de komende races lopen. Ik heb geen haast met het nemen van een beslissing over coureurs. Ik ben opgejaagd door Lewis. Dus deze keer ga ik het rustig aan doen en de markt evalueren", aldus de Oostenrijker.

In die gesprekken over het Mercedes-zitje is onlangs ook een verrassende naam genoemd: Max Verstappen. De Nederlander geniet van grote successen bij Red Bull Racing en heeft nog een contract tot en met 2028, maar door de onrust achter de schermen bij dat team. Zelf acht Wolff de kans niet heel groot dat Verstappen die overstap zal maken, wetende dat Mercedes er nu niet zo goed voorstaat qua prestaties. "Een coureur zal altijd voor de snelste auto gaan. Daar draait het allemaal uiteindelijk om. Op dit moment is de Red Bull de snelste auto, dus dat zal natuurlijk zijn prioriteit zijn.