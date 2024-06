Wolff: Mercedes F1 heeft nog drie tienden achterstand op leiders

De weg omhoog lijkt gevonden bij Mercedes. In Canada werd de eerste podiumplaats van het jaar behaald door George Russell, waarna teamgenoot Lewis Hamilton dat in Spanje nog eens dunnetjes over deed door derde te worden. De overwinning bleef op Circuit de Barcelona-Catalunya echter buiten bereik, want Max Verstappen en Lando Norris bleken sterker. "De McLaren zag er heel snel uit", vertelde teambaas Toto Wolff dan ook na de race in Montmeló over de krachtsverhoudingen in F1. "Ik denk dat Max altijd nog wat achter de hand heeft en je kan zien dat hij het verschil maakt. Tussen deze twee zit op dit moment niet veel verschil, ze geven samen de toon aan."

Voor de vierde keer in de laatste vijf races ging de strijd om de overwinning vooral tussen Verstappen en Norris. Mercedes is na de moeizame seizoensstart weliswaar een stuk dichterbij gekomen, maar Wolff erkende na de race in Spanje ruiterlijk dat zijn formatie momenteel nog wat tekortkomt. "Wat je hebt gezien in de kwalificatie en de race is dat we ongeveer drie tienden achterstand hebben. Dat is wat we missen", gaf hij toe. "Als we dat kunnen overbruggen terwijl zij ook upgrades introduceren, dan kunnen we voor de zeges strijden. Nu kan dat nog niet. In Montreal hadden we door de omstandigheden wel kunnen winnen, maar we waren zelf al een beetje verrast dat we dat konden. Daardoor hebben we het toen weggegeven."

Ook in de Spaanse GP maakte Mercedes geen aanspraak op de zege, ondanks dat Russell bij de start wel de leiding greep. Toch put Wolff de nodige hoop uit de race, doordat de achterstand op de leiders een stuk kleiner is geworden. "Als je ziet waar we geëindigd zijn, dan was George op de harde band zetten zeker de verkeerde strategie. Dat is de fout van het team, bovendien hadden we een langzame pitstop die drie seconden langer duurde. Maar als je ziet waar Lewis zat - op vijftien seconden van de leider terwijl hij aan het einde de snelheid liet zakken - dan zitten we veel dichterbij", aldus Wolff. "Max en Norris hielden ook niet in, dus dat is een reden om voorzichtig optimistisch te zijn dat we dichterbij staan en in staat zijn om te vechten."