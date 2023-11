Toto Wolff snoeihard na GP Brazilië: "Hier bestaan geen woorden voor"

De Grand Prix van Brazilië is voor Mercedes uitgedraaid op een behoorlijke sof. Vorig jaar is de enige overwinning van het jaar tot stand gekomen in Sao Paulo, ditmaal was het kommer en kwel. Zaterdag bleek de race pace er al niet te zijn, waarbij Lewis Hamilton in 24 rondjes op meer dan een halve minuut is gereden door Max Verstappen. De zondag is zo mogelijk nog slechter verlopen, met een uitvalbeurt van George Russell en een achtste plek van Hamilton aan de meet. "Hier zijn geen excuses voor. Er bestaan gewoon geen woorden voor", begint Toto Wolff zijn terugblik in zeer duidelijke bewoordingen.

Medelijden moet coureurs vanwege schrikbarende auto

De afstelling is absoluut niet gebleken wat die had moeten zijn. "Dezelfde auto is vorige week en de week daarvoor nog als tweede geëindigd", duidt hij ook op de diskwalificatie in Austin. "Wat we deze week ook met de auto hebben gedaan, het is in ieder geval verschrikkelijk geweest. Lewis wist nog wel te overleven, maar ik kan alleen maar medelijden met onze twee coureurs hebben, dat ze vandaag in zo'n vreselijk ding hebben moeten rijden", vervolgt Wolff in gesprek met Sky Sports.

"Het geeft ook aan hoe nauw het steekt bij het afstellen van deze auto, het gaat om zulke kleine marges. We moeten daar bij de ontwikkeling van de 2024-auto absoluut iets aan doen. Het kan niet zo zijn dat je in de voorbije weken bij de twee snelste auto's hoort en nu met een achtste plek helemaal nergens bent." Het hangt logischerwijs samen met het sprintformat. Zo bleek de rijhoogte in Austin te laag en is de balans nu faliekant verkeerd gebleken met slechts één training voordat parc fermé van kracht was. "We zijn duidelijk geen wereldkampioenen als het om sprintweekenden gaat", erkent de Oostenrijkse teambaas. "We proberen hier op het circuit goed werk te verzetten, maar dit weekend was het duidelijk niks. Al kan dat nog bijna niet verklaren wat we vandaag hebben gezien. Het leek wel alsof de auto op drie wielen reed in plaats van vier."

'Deze auto verdient geen overwinning'

Het betekent ook dat een seizoen zonder overwinning dreigt, voor het eerst in bijzonder lange tijd voor Mercedes. "Maar deze auto verdient ook geen overwinning. We moeten de laatste twee raceweekenden blijven pushen, maar onszelf vooral herstellen. Dat is het belangrijkste. We moeten maar zien wat we in Las Vegas en Abu Dhabi kunnen doen, dat zijn in ieder geval twee compleet andere circuits. Maar voor het optreden van vandaag heb ik eigenlijk geen woorden." Het lag bovendien aan een combinatie van factoren. "Het gebrek aan topsnelheid was één probleem, maar nog niet eens de belangrijkste factor. Het belangrijkste was dat we zelfs met een grote achtervleugel nog niet snel waren in de bochten en de banden opvraten. Binnen een paar ronden waren we er al doorheen."

Tot overmaat van ramp moest Russell nog vroegtijdig forfait geven, waar Wolff de volgende verklaring voor heeft: "Bij George ging het uiteindelijk om een probleem met de motor. We zaten qua temperatuur en dus koeling over alle parameters heen. Het was de laatste race voor deze motor, maar goed, het is wat het is. Ik weet überhaupt niet of we een puntje hadden gescoord, dus dat is misschien de minste van onze problemen."

