Ondanks dat de prestaties nog niet helemaal zijn zoals Mercedes het zou willen zien, heerste er voorafgaand aan het weekend in Australië optimisme bij Lewis Hamilton en George Russell. Russell begon sterk met de derde tijd in de eerste vrije training, maar gleed af naar de zesde plaats in VT2. Voor Hamilton was het opnieuw een wat moeizamere dag: hij zette de negende en achttiende tijd neer. Het team heeft net als in Saudi-Arabië geëxperimenteerd met verschillende afstellingen, iets wat teambaas Toto Wolff als reden ziet voor de tegenvallende middagsessie.

"We hebben onze experimenten uitgevoerd, maar hebben niet de performance gevonden", zegt Wolff tegen Sky Sports. "In de tweede sessie hebben we een behoorlijk dramatische setupwijziging aan de auto van Lewis doorgevoerd. Dat heeft een enorm averechts effect gehad. Maar daar hebben we die sessies ook voor. Aan de andere kant was het [voor Russell] een beetje beter. Maar we komen gewoon performance tekort. Over één ronde waren we een beetje beter, maar over het algemeen was het niet goed."

Nu Mercedes voor het derde jaar op rij moeite heeft om een stabiele en snelle auto neer te zetten, rijst de vraag of het team er nog voor de nieuwe regels van 2026 in kan slagen om een competitieve auto te bouwen. "Als ik zou zeggen dat ik niet gefrustreerd ben, dan zou ik liegen. We proberen veel in alle richtingen, maar hebben de silver bullet die ons in de juiste richting moet helpen nog niet gevonden. Maar we moeten het blijven proberen. We hebben al eens performance in deze auto gezien. Ik wil gewoon niet zeggen dat we gewoon niet goed zijn in deze [grondeffect]reglementen, want we hebben alles wat we nodig hebben om daar bovenop te komen. En dat zullen we ook doen."

De verkeerde kant op

Mercedes' trackside engineering director, Andrew Shovlin, legt uit dat de wijzigingen in de afstelling tussen de sessies bedoeld waren om de problemen in de hogesnelheidsbochten aan te pakken, evenals het gestuiter zoals in Jeddah het geval was. Volgens hem is dat ook gelukt, ook al lijkt de tijdenlijst dat niet te ondersteunen. "We hadden een goede VT1. De veranderingen die we hebben doorgevoerd om onze prestaties in snelle bochten te verbeteren en het gestuiter te verminderen, leken een goede stap in de juiste richting. Over het algemeen voelde de auto best goed aan. Helaas was VT2 niet zo sterk. Lewis had het gevoel dat we met de veranderingen de verkeerde kant op waren gegaan. George vond de auto wat lastiger te besturen door de wind in VT2. We hadden wat hoger kunnen eindigen als hij niet een klein beetje schade had gehad. Het is wel duidelijk dat er werk aan de winkel is om de auto te verbeteren."