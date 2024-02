Wolff ziet Mercedes als achtervolger: "Red Bull voert veld aan"

Hoewel Ferrari uiteindelijk met de snelste rondetijden aan de haal ging, maakte Red Bull Racing een uitstekende indruk tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein. De formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez reed niet op de zachte C4- en C5-banden en richtte zich vooral op langere runs, die er over het algemeen ijzersterk uitzagen. Dat is ook Toto Wolff niet ontgaan. "Onze focus lag tijdens de test op het leren kennen van onze auto. Onze aandacht kan nu verlegd worden naar het finetunen van de prestaties voor het raceweekend in Bahrein. Zoals verwacht mag worden, lijkt Red Bull het veld aan te voeren", oordeelt de Mercedes-teambaas in een vooruitblik op de GP van Bahrein.

Wolff denkt dat Mercedes onderdeel is van de achtervolgende groep, maar hij weet niet precies welke plek zijn team inneemt in de pikorde. "De achtervolgende groep lijkt dicht bij elkaar te zitten. We zullen snel een idee krijgen hoe wij er in die groep voor staan. De klus die voor ons ligt, is om het gat met het front te dichten. Het hele team geniet van de uitdaging die voor ons ligt, waar we ook mogen uitkomen. De energie in de fabrieken en op het circuit is voelbaar. Het aankomende jaar is lang. Er zullen veel hoogtepunten zijn, naast de onvermijdelijke dieptepunten. Maar daarom houden we van racen en kunnen we nu niet wachten om te beginnen."

Betere balans en auto die werkt zoals verwacht

Mercedes gooit het met de W15 over een andere boeg dan met de twee voorgaande F1-bolides. De W13 en W14 waren uitgerust met de veelbesproken zeropods, die de Duitse renstal niet brachten wat ervan verwacht werd. Wolff stelt dat beide auto's weliswaar goede eigenschappen hadden, maar dat het door inconsistentie moeilijk was om die er altijd uit te kunnen halen. "Ons hoofddoel voor 2024 was daarom duidelijk: een consistent en stabiel platform creëren. Een auto die reageert zoals we verwachten, waarin de coureurs consistent kunnen pushen en die we gedurende het jaar kunnen ontwikkelen", verklaart de Oostenrijkse teambaas.

De eerste ervaringen van Lewis Hamilton en George Russell zijn wat dat betreft positief, al weet Wolff dat er nog een slag om de arm gehouden moet worden. "Tijdens de eerste twee races zullen we te weten komen of we goed werk hebben geleverd. Wel kunnen we na de wintertest de eerste conclusies trekken", aldus Wolff. "De coureurs zijn veel blijer met de algemene balans. Het basisplatform werkt zoals we verwachtten en de correlatie met onze simulaties lijkt accuraat te zijn. Dit is allemaal bemoedigend en geeft ons een basis om op verder te bouwen."

Video: Een uitgebreide terugblik op de F1-wintertest