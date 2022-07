Wolff neemt Mercedes-coureurs niets kwalijk na dubbele crash

De Oostenrijker keek met vertrouwen uit naar de kwalificatie, maar halverwege Q3 ging het mis voor Lewis Hamilton. In bocht 7 maakte hij een flinke schuiver en vloog de bandenstapels in. Na kort oponthoud ging George Russell in de laatste bocht in de fout toen hij bezig was aan zijn snelste ronde van de dag. Russell kwam met de achterkant in de bandenstapels terecht.

Hamilton verklaarde heel teleurgesteld te zijn in zichzelf, Russell sprak woorden van gelijke strekking. “Ik weet het niet”, moet Wolff bij Sky Sports gissen naar de oorzaak van de beide crashes, “maar ze moeten zich niet schuldig voelen als ze er een keer af vliegen. We hebben ze tien races lang een auto gegeven die niet aan onze standaard voldeed, nu komen we op het punt dat we weer meedoen. Dan kan het gebeuren dat je er eens af vliegt. Ik heb liever een snelle auto dan dat we nu niet de snelheid zouden hebben om in de top-vier mee zouden doen.”

Het feit dat Mercedes weer vooraan mee leek te doen, deed Wolff goed: “Ik kookte van binnen”, zegt hij, gevraagd naar de emoties die de prestaties van Mercedes opleveren. “Dit is de Formule 1, het is geen politiek of ander gedoe. We zijn verrast door de prestaties. We kwamen nooit heel sterk voor de dag in Spielberg, ook niet toen we echt een goede auto hadden. Maar langzaam maar zeker komen we weer naar voren. Het is niet zo dat je met een druk op de knop weer vooraan meedoet, het zijn hele kleine stappen en dat kan alleen door het fantastische werk van onze engineers. Ik ben blij dat te zien.”

Gejuich na crash Hamilton: “We moeten mensen opvoeden”

Na de crash van Hamilton steeg luid gejuich van de tribunes op, hetgeen vorig jaar ook gebeurde op Silverstone toen Max Verstappen in Copse door Hamilton van de baan gereden werd. Het gejoel richting de concurrent werd vorige week nog besproken tijdens de Britse Grand Prix. Wolff heeft het gejuich tijdens de crash van Hamilton niet gehoord, maar stelt dat er wel iets moet gebeuren om bewustwording te kweken. “Ik denk dat we daarover met de fans die juichen als er een auto in de muur staat in gesprek moeten of de boe-roepers tijdens een interview. Dat is niet wat wij voor onze rivalen en vijanden willen, ook al denk je soms dat er haat en nijd is tussen de teams. Dat moet niet gebeuren. We moeten mensen wat dat betreft collectief opvoeden.”