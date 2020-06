Wolff: "Mercedes ziet Formule 1 als een kernactiviteit"

Verleden week bereikten de teams eindelijk overeenstemming over de hoogte van het budgetplafond dat vanaf volgend seizoen z’n intrede doet in de Formule 1. Het maximaal te besteden bedrag wordt in de komende jaren afgeschaald van 145 miljoen dollar in 2021 tot uiteindelijk 135 miljoen dollar. De begrotingen van Ferrari, Mercedes en Red Bull liggen ver boven deze bedragen en dus vergt het plafond een flinke bijstelling van hun uitgavenpatroon en mogelijk vallen er zelfs gedwongen ontslagen.

Ferrari is al aan het onderzoeken of het overtallige personeel op een andere manier ingezet kan worden door bijvoorbeeld een IndyCar-project op te starten en ook Mercedes overweegt een avontuur in een andere raceklasse, aldus Wolff. “Het [plafond] vergt bijstelling, we moeten de manier waarop we de zaken aanpakken veranderen en ons personeel ergens anders inzetten. We hebben een sterk departement dat Mercedes Benz Applied Science heet en dat voor professionele klanten werkt. We kunnen onze werkzaamheden daar uitbreiden. En wie weet, misschien bekijken we de mogelijkheid om in andere racecategorieën uit te komen om op die manier ons personeel en intellectueel eigendom binnen Mercedes te houden.”

Nieuwe realiteit

Wolff benadrukt dat het budgetplafond ook voor Mercedes een goede zaak is. Met een maximaal te besteden bedrag is het businessmodel van de Formule 1 ook voor het merk met de ster een stuk logischer en beter uit te leggen. “Ten eerste leven we in een financiële realiteit die totaal anders is dan voor de COVID-19-crisis. We hebben het lagere budgetplafond omarmd en het is bijna een verplichting dat F1-stallen geld gaan verdienen in plaats van verliezen.” De Oostenrijker voegt daar aan toe dat het ook een signaal is aan zijn eigen directie. “Voor ons is het niet alleen een manier om er zeker van te zijn dat [moederbedrijf] Daimler het sportieve en marketing element van ons platform erkent, maar ook dat we kostenneutraal zijn. Dat is dan ook de reden waarom we dit plafond steunen.”

Formule 1 is keractiviteit

In aanloop naar dit seizoen dat op 5 juli dan eindelijk van start gaat, is er veel gespeculeerd over de toekomst van Mercedes in de Formule 1. Er werd zelfs getwijfeld of het fabrieksteam na dit seizoen nog wel zou bestaan. Wolff wuift die geluiden weg. “Er is altijd wel iets aan de hand. Het lijkt me duidelijk dat ieder automobielbedrijf onzekere en moeilijke tijden kent. Je kunt elke dag wel een krant openslaan en iets lezen over VW of Renault of Fiat of Daimler. In dat opzicht snap ik best dat ons platform onder een vergrootglas ligt. Maar de top van Mercedes ziet Formule 1 als een kernactiviteit. We bouwen straatauto’s en we bouwen racewagens. Feitelijk was de allereerste auto een racewagen. Dus als je het zo bekijkt is het niet alleen een marketingplatform dat waarde creëert, maar ook één van onze kerntaken. Er is kennisoverdracht tussen de weg en de Formule 1 en daar bestaat binnen Daimler geen kritiek over.”

Dat er toch over het voortbestaan van het team wordt getwijfeld, vindt Wolff niet vreemd. “Hoe je het ook wendt of keert, al onze activiteiten en investeringen worden elk jaar besproken en beoordeeld. Ik denk dat we het doelwit zijn van iemand die krantenkoppen wil maken en daarmee meer clicks wil genereren.”

Met medewerking van Adam Cooper