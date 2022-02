De nasleep van de Formule 1-finale in Abu Dhabi heeft Michael Masi de kop gekost, in ieder geval als wedstrijdleider in de koningsklasse. De Australiër krijgt een andere functie binnen de FIA en wordt vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich, die elkaar afwisselen als racedirecteur. Het vertrek van Masi is in de voorbije weken veelvuldig gelinkt aan Mercedes. Eerst zou het team van juridische stappen hebben afgezien in ruil voor actie en nadien is Hamiltons toekomst verbonden aan het FIA-onderzoek. Het zijn suggesties die Wolff tijdens zijn eerste gesprek met de schrijvende pers in 2022 van de hand wijst.

Blij met daadkrachtige ingrepen FIA

"Het is absoluut niet zo dat wij het protest hebben laten varen omdat er iemand bij de FIA zou moeten sneuvelen. Ik weet ook niet waar die verhalen vandaan komen. De herstructurering en het veranderen van hoe besluiten in de Formule 1 worden genomen, was gewoon broodnodig. Vorig jaar was een prachtig seizoen, maar allerlei beslissingen hebben voor te veel polarisatie gezorgd", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten. "Abu Dhabi was slechts het hoogtepunt van allerlei onconventionele beslissingen die de Formule 1 geen goed hebben gedaan. Daardoor denk ik dat de FIA zowel op persoonlijk vlak als ook structureel de juiste beslissingen heeft genomen."

Dat Mercedes publicitair als een slechte verliezer wordt gezien en dat de radiostilte van Hamilton als drukmiddel wordt geïnterpreteerd, ziet Wolff evenmin zo. "Interessant genoeg weerspiegelt dat volgens mij niet wat de meerderheid van het publiek denkt over Abu Dhabi", denkt Wolff dat de meeste fans nog volledig achter de aanpak van Mercedes staan. Tot druk om Masi te slachtofferen heeft het volgens de Oostenrijker niet geleid. "Alleen de FIA gaat over personele beslissingen en daarbij laat niemand zich iets aanpraten, de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem al helemaal niet. Hij heeft zelf een duidelijke visie en weet precies waar de pijnpunten liggen. Hij is een racer en kan daardoor goed begrijpen wat er in Abu Dhabi gebeurd is."

De genomen besluiten - zowel het vervangen van Masi als ook het toevoegen van een VAR - juicht Wolff toe. "Ik geloof dat de juiste stappen zijn genomen en ben optimistisch over de veranderingen. De rol van wedstrijdleider is absoluut niet makkelijk uit te voeren en het is goed dat daar nu twee ervaren krachten zitten", waarbij de teambaas gemakshalve vergeet Freitas en Wittich geen enkele F1-ervaring hebben. "Daarnaast is de steun die is opgetuigd, waardoor de wedstrijdleider ook feedback kan krijgen, essentieel. In de laatste jaren hebben we te veel freestylen met de regels gezien, daardoor ben ik blij met de veranderingen die de nieuwe FIA-president heeft doorgevoerd."

Geen twijfel over toekomstplannen Hamilton

Over de toekomstplannen van Hamilton heeft Wolff zich, nog los van Masi, geen zorgen gemaakt. "Ik ben nooit bezorgd geweest dat Lewis zou vertrekken. Binnen het team begrepen we dat hij tijd nodig had om de gebeurtenissen te verwerken en om te bedenken hoe hij zo sterk mogelijk terug zou komen." Dat laatste is inmiddels het geval. "Wat Lewis gedaan heeft, is absoluut goed geweest. Hij heeft zichzelf uit de microkosmos van F1 gehaald en is nu terug met een geweldige mindset. Hij is positief en vastberaden. De tegenslag die hij te verduren heeft gekregen, zal hem alleen maar sterker maken. Hij zit in attack mode. Dat hebben we in Brazilië ook gezien. Toen was hij zo gemotiveerd om op het asfalt te spreken en heeft hij de competitie in iedere race vermorzeld, ook op de zondag in Abu Dhabi. Tegenslag heeft hem altijd sterker gemaakt en dat zie ik nu weer."

Het totaalplaatje betekent volgens Wolff dat er een streep onder Abu Dhabi kan, al zal hij de gang van zaken nooit vergeten. "Het is voor ons een grote shock geweest. Drie ronden voor het einde kregen we het bericht dat dat de auto's met een ronde achterstand er niet voorbij mochten en enkele minuten later kwam uit het niets een ander bericht. Inmiddels weten we wat er op de achtergrond is gebeurd, maar dat was ons niet bekend. Letterlijk binnen een halve minuut was het kampioenschap weg, nog nooit vertoond. Maar nu moeten we door, zeker na de dingen die Mohammed heeft aangekondigd. We zullen het nooit vergeten, dat kan ook helemaal niet, maar moeten de blik wel op 2022 richten."

