Aan het begin van het seizoen kon Mercedes niet meedoen voor de prijzen in de Formule 1, maar de vlag hangt er nu heel anders bij. De Duitse renstal heeft eerder dit jaar in Canada al de pole en vorig weekend in Oostenrijk de zege gepakt met George Russell. Op zaterdag in Silverstone werd daar een 1-2'tje aan toegevoegd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Russell net wat sneller was dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. In gesprek met Sky F1 is teambaas Toto Wolff dan ook uitzinnig van blijdschap.

"Het klinkt geweldig nu we dit zo kunnen zeggen. We wonnen in Oostenrijk en nu bezitten we de volledige voorste startrij. Wie had dat een aantal maanden geleden gedacht!", vertelt een vrolijke Wolff, die niet had gedacht dat dit resultaat mogelijk was. "Ik moet zeggen dat we niet zo heel veel vertrouwen hadden. Misschien heeft dit ook wel wat met karma te maken, want we wilden niet te hoog van de toren blazen nu we deze kleine, maar goede stappen zetten. Dat geldt voor zondag [in de Grand Prix] net zo goed."

Het is opvallend dat Mercedes opnieuw op een natte baan hoge ogen gooit in de kwalificatie. De eerder behaalde pole in Canada was ook onder natte omstandigheden behaald. "Het weer helpt ons wel ja", erkent Wolff. "Dit Britse weer, dat willen we de rest van het seizoen wel hebben! Dit is iets waar we lang op gewacht hebben, maar om dit vlak voor de zomer te behalen zorgt voor goede herinneringen."

Imola was het keerpunt

De opmars werd volgens Wolff in Imola voor het eerst zichtbaar. "Daar deed de auto voor het eerst wat we wilden, maar waren we niet snel genoeg. Vanaf dat weekend introduceerden we elke race weer updates en leerden we de auto steeds beter kennen", legt de Oostenrijker uit. "We gaan daarmee door. We verwachten heel veel van wat er op de auto in Hongarije en Spa komt."

Video: De samenvatting van de kwalificatie voor de GP op Silverstone