Max Verstappen was zaterdag woedend na de sprintrace in Azerbeidzjan. Hij vond dat Mercedes-coureur George Russell onnodig contact met hem had gemaakt toen ze in de eerste bochten om de derde positie streden. De Red Bull-coureur confronteerde Russell na de race in het parc ferme. Niet onder de indruk van de uitleg van Russell, mompelde Verstappen dat zijn rivaal een ****head is.

Omdat Verstappen in het verleden meerdere malen in botsing is gekomen met Hamilton, deed het incident met Russell vermoeden dat de Nederlander misschien agressiever is in gevechten met Mercedes-piloten, dan met andere teams. Volgens Toto Wolff is dat niet het geval. Hij zag in de sprintrace twee jonge coureurs die hun ellenbogen uitstaken. Gevraagd of hij vond dat Verstappen anders tegen Mercedes racete, zei Wolff namelijk: "Nee, ik denk dat Max anders tegen Lewis racet. De coureurs van dezelfde generatie zijn allemaal fel, maar het is altijd zo dat ze elkaar erg goed kennen. Ze hebben deze situatie waarschijnlijk voor het eerst gehad toen ze 10 jaar waren. Dus het is racen. Ik weet niet of het 70/30, 60/40, of 50/50 is. Het zal in die buurt liggen."

Wolff vindt de uitbarsting van Verstappen vermakelijk. Hij snapt ook wel waarom de Nederlander van slag bleef door wat er was gebeurd. "Deze vriendschappelijke uitwisselingen tussen coureurs zijn een goede entertainmentfactor, zo irrelevant", merkte Wolff op. "De racesituatie is dat je de buitenkant probeert, maar dat is nooit een gemakkelijke plek. Ze botsten. Hij [Verstappen] had een groot gat in de auto en dat is zeker niet goed voor je race. Het is volledig te begrijpen dat hij overstuur is. Maar aan de andere kant, George verdedigde een positie. Zoiets valt ook te verwachten. Het is denk ik niet de eerste keer dat ze in de situatie terecht kwamen."

Volgens Wolff neemt elke coureur die aan de buitenkant blijft zitten, zoals Verstappen deed, een risico. "Als ik George zou zijn, had ik precies hetzelfde gedaan. Als ik Max ben, zou ik ook van slag zijn. Ik denk dat hij [Russell] goed verdedigde. En ook dat het gevaarlijk is om aan de buitenkant in te halen, want je kunt buiten de baan of in de muur terechtkomen. Of je kunt iemand aan de binnenkant hebben die zwak is en je alle ruimte van de wereld geeft. Maar aan de binnenkant moet je daar een behoorlijke hoek bereiken. Als je daar strak probeert te draaien, verlies je op het volgende rechte stuk."