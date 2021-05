Wolff: Verstappen is niet de enige ster voor de toekomst

Lewis Hamilton hintte er onlangs naar volgend jaar graag verder te gaan in de Formule 1. Niettemin zal Mercedes vroeg of laat een opvolger klaar hebben moeten staan, voor het moment dat de 36-jarige Brit besluit een punt te zetten achter zijn imposante carrière in de koningsklasse van de autosport. De Duitse fabrikant flirtte in de voorbije jaren meerdere malen met Verstappen, maar die staat nog zeker tot en met eind 2023 onder contract bij Red Bull Racing.

Gevraagd of Mercedes Verstappen ooit overwogen heeft als opvolger van Hamilton of dat George Russell de toekomst is voor het merk met de ster, laat teambaas Toto Wolff in een exclusief interview met Roberto Chinchero van Motorsport.com Italië weten: “Max is absoluut een fantastische ster voor de toekomst, maar hij is niet de enige. Ik zie een groep zeer goede en jonge coureurs eraan komen die nu nog niet in een machine zit waarmee gewonnen kan worden. Het zal mooi worden om te volgen hoe zich dat verder ontvouwt.”

Red Bull heeft nog lange weg te gaan met motorproject

Ook ging Wolff tijdens het interview, dat donderdag in zijn volledigheid te lezen is op Motorsport.com Nederland, in op de plannen van Red Bull om een eigen Formule 1-motor te bouwen en het feit dat het team uit Milton Keynes zes medewerkers van de motorenafdeling van Mercedes in Brixworth weg heeft gekaapt. “Er werken negenhonderd mensen in Brixworth. Ze hebben er honderd benaderd en ze hebben er tien tot vijftien weten te krijgen”, merkt Wolff op. “Het gaat dan voornamelijk om mensen aan de productiekant, niet aan de performance-kant.”

“Maar als ik een nieuwe fabriek zou bouwen, zou ik ook zo beginnen”, voegt hij toe. “Er is echter nog een behoorlijk lange weg te gaan van het aannemen van een paar mensen tot het volledig operationeel hebben van een fabriek waarin competitieve motoren worden geproduceerd. Maar ik denk wel dat Red Bull het voor elkaar krijgt, gezien de middelen die ze erin steken.” Wolff verwacht echter niet dat Red Bull in 2025, wanneer een nieuwe power unit in de Formule 1 wordt geïntroduceerd, meteen een sterke motor zal hebben. “Mercedes en anderen zijn al vele decennia in de sport bezig met het bouwen van hun organisaties. Vijftien mensen en een leeg gebouw zullen niet genoeg zijn om over drie jaar competitief te kunnen zijn met een nieuwe power unit.”

“Dat gezegd hebbende, we nemen ze wel erg serieus, want ze zijn een geweldig team en ze beschikken over de financiële middelen die nodig zijn om de klus te klaren. Maar als we iets weten dan is het dat dingen in de Formule 1 tijd kosten. Hoeveel geld je er ook tegenaan gooit, het leerproces zal er niet sneller door gaan.”