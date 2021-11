Wolff: Verstappen had ook zonder betere start eenvoudig gewonnen

In de lange sprint naar de eerste bocht hadden Mercedes-rijders Valtteri Bottas en Lewis Hamilton vooral oog voor elkaar, waardoor Max Verstappen met zijn Red Bull vanaf de derde startplaats aan de buitenkant kwam te zitten. De Nederlander had daardoor de ideale lijn voor de eerste bocht, waarin hij voorbij ging aan de beide Mercedessen en zo de leiding overnam. Achteraf liet Verstappen optekenen dat hij daarmee eigenlijk de race had gewonnen, al was Mercedes-teambaas Toto Wolff het daar niet helemaal mee eens. De Oostenrijker moet toegeven dat zijn coureurs het bij de start iets slimmer hadden kunnen spelen, maar concludeert ook dat Verstappen ook zonder betere start de race zou hebben gewonnen.

“Mijn felicitaties aan Red Bull. Hun snelheid was gewoon van een ander niveau”, erkende Wolff na de race tegenover Sky Sports F1. “Ik denk niet dat we de race hadden kunnen winnen, zelfs niet als wij de leiding hadden behouden in de eerste bocht. Ze hadden tijdens de pitstops gewoon rondjes om ons heen gereden.”

Uiteindelijk zag Wolff Hamilton als tweede aan de finish komen, nadat de Brit wel nog knap de tweede Red Bull van Sergio Perez achter zich had gehouden. Valtteri Bottas moest genoegen nemen met de vijftiende plaats, nadat hij in de eerste ronde was aangetikt door Daniel Ricciardo en vervolgens een groot deel van de race klem zat achter de Australiër. Met het rijden van de snelste raceronde voorkwam de Fin wel dat Verstappen nog een bonuspunt zou scoren, omdat de snelste ronde tot op dat moment in handen was van de Limburger. “Uiteindelijk is dit voor Lewis gewoon schadebeperking met het oog op de wereldtitel. En voor het constructeurskampioenschap”, concludeert Wolff, die met het team van Mercedes nog maar één punt voorsprong heeft op Red Bull. “Dat Valtteri spinde in de eerste bocht was gewoon heel erg pijnlijk.”

"We leken de deur te openen voor Max"

De start liep toch al niet zoals gehoopt voor Mercedes. Van het plan om samen te werken na de start kwam niets terecht, waardoor Verstappen alle ruimte kreeg aan de buitenkant. “Ja, dat had niet mogen gebeuren”, vervolgt Wolff. “We reden met twee auto’s vooraan en daarna leken we de deur te openen voor Max om buitenom te gaan. Dan ook nog die spin en het complete gebrek aan punten voor Valtteri, terwijl hij derde of vierde had kunnen worden. Dat is irritant, om het zacht uit te drukken.”

Het feit dat Bottas een stokje stak voor het bonuspunt voor Verstappen deerde Wolff bovendien weinig: “Op dit moment is dat amper een schrale troost. Over één ronde lijken we wel over de snelheid te beschikken, of tenminste om de snelste ronde af te pakken van Max. Maar al met al is dit gewoon een dag om te vergeten voor ons.”

