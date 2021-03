Het Mercedes-duo moest op zaterdag z'n meerdere erkennen in Max Verstappen. Het kwam volgens Lewis Hamilton en Valtteri Bottas niet als een verrassing en teambaas Wolff bevestigt dat. "We wisten van tevoren al dat Verstappen en Red Bull ongelooflijk sterk zouden zijn. Dat moet je gewoon accepteren", stelt Wolff in gesprek met RTL Deutschland. "Zondag is de race en dan kan op zich alles weer anders zijn, maar momenteel hebben zij gewoon meer snelheid."

Spankracht positief voor F1

Als sportman vindt Wolff dat geen fijne constatering, al is de Oostenrijker wel in staat om het grotere plaatje te zien. De Mercedes-teambaas weet dat de huidige stand van zaken en de spanning aan de kop samen goed zijn voor de Formule 1. "Kijk maar eens naar de top-tien van zaterdag, met daarin zes verschillende teams die allemaal dicht bij elkaar zitten. Dat is precies zoals het zou moeten zijn", is Wolff groot genoeg om verder te kijken dan de eigen prestaties.

Als het over de strijd tussen Red Bull en Mercedes gaat, kijkt Wolff met bovenmatige interesse naar de nieuwe Honda-motor. "Lewis was in de eerste sector vaak nog één tot anderhalve tiende sneller, maar aan het eind van de kwalificatie was Max daar ook ineens sneller. Je kunt [in de data] ook goed zien waar we de tijd verliezen, in de middensector was dat bijvoorbeeld in de snelle bochten." In de laatste sector, waar het vooral om topsnelheid draait, gooien de Honda-aangedreven teams eveneens hoge ogen.

Optimistisch op basis van long runs?

De slotvraag is wat dit alles betekent voor de race op zondagmiddag. In de lange runs leek Hamilton sterk, met name op mediums, is er in dat opzicht optimisme bij de zwartgemaakte Zilverpijlen? "Nou, optimisme is wat mij betreft niet het goede woord", reageert Wolff. "Het is wel zo dat we nu alweer op een heel ander niveau zitten dan tijdens de wintertest. Op dat moment hadden we absoluut niet verwacht om voor de overwinning te vechten. Dat is morgen in theorie wel het geval, we kunnen in ieder geval meedoen. Daarmee hebben we een solide basis gelegd, al hebben we zeker nog werk aan de winkel."

