Livery 'publieke belofte' Mercedes om diversiteit te vergroten

De vertrouwde zilvergrijze kleur van de laatste tien F1-bolides van Mercedes wordt in 2020 ingeruild voor zwart. Mercedes maakt daarmee een statement om te blijven strijden tegen racisme en discriminatie, onderwerpen die in de afgelopen weken het gesprek van de dag waren na de dood van George Floyd, een zwarte man die om het leven kwam door politiegeweld in Minneapolis. Mercedes-coureur Lewis Hamilton sprak zich sindsdien meermaals over de onderwerpen uit en dat heeft gehoor gevonden bij het team, dat de hele kleurstelling van de W11 op de schop gooit.



"Racisme en discriminatie hebben geen plaats in onze samenleving, sport of team: dit is kernwaarde waarin Mercedes gelooft", vertelt teambaas Toto Wolff over de beweegredenen achter de nieuwe livery. Het hebben van de juiste overtuiging en de juiste mindset is volgens de Oostenrijker niet voldoende. "We willen onze stem en wereldwijde platform gebruiken om op te staan voor respect en gelijkheid. De Zilverpijlen racen het hele seizoen 2020 in het zwart om onze toewijding aan het vergroten van de diversiteit in ons team en onze sport te laten zien."



"Wij zullen onze zwakke plekken op dit vlak niet uit de weg gaan, noch van de progressie die we nog moeten maken; onze livery is onze publieke belofte om positieve actie te ondernemen", vervolgt Wolff. "We zijn van plan om de beste talenten uit de breedst mogelijke reeks achtergronden te zoeken en aan te trekken en een pad te creëren waarmee ze onze sport kunnen bereiken. Op die manier willen we een sterker en meer divers team voor de toekomst bouwen. Ook wil ik deze kans benutten om moederbedrijf Mercedes-Benz en onze familie met teampartners te bedanken voor hun steun en aanmoedigingen rond dit initiatief."