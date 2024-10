Wolff ziet licht aan het einde van de tunnel voor Mercedes

Sinds de invoering van de grondeffect-regels in 2022 kent Mercedes een matige periode in de Formule 1. Waar het in de jaren voor de invoering de ene na de andere titel bemachtigde, staat de renstal sinds dat jaar droog. Dit seizoen is er een voorzichtige stijgende lijn te bespeuren, want er werd al drie keer gewonnen. Die zeges kwamen van ver, aangezien het team daarvoor sinds 2021 niet meer gewonnen had.

Toch is men bij de formatie uit Brackley niet geheel te spreken over de situatie waarin het zich bevindt. In de strijd om de constructeurstitel staat de renstal op P4 en lijkt het afgehaakt in de strijd om een plekje bij de beste drie. Dat is vooral te danken aan de wisselvallige prestaties, want naast zeges en podiumplaatsen staan er ook een aantal nulscores achter hun naam. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het voor volgend jaar een stuk rooskleuriger in, zeker omdat hij het idee heeft dat de ontwerpers door hebben waar de wisselvallige resultaten vandaan komen.

"Elke sessie is nu interessant, want we hebben een maatstaf van onze goede races", vertelt de Oostenrijker in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "We kunnen dan zien wat er gebeurt met de auto, wat er anders is, wat er aan de hand is met de banden enzovoort. We weten heel goed dat deze auto genoeg pace heeft. Het is een race winnende [auto]."

Mercedes heeft dit jaar dus al drie keer een race gewonnen, maar Wolff is nog verre van tevreden. "We stellen onszelf het doel om elk jaar races te winnen. Dit jaar hebben we er al drie te pakken, twee daarvan waren op basis van pure pace. Je zou op basis van dat gegeven kunnen zeggen dat we bepaalde doelen bereikt hebben. Maar als je naar dit seizoen als geheel kijkt, is dat niet zo", aldus de 52-jarige teambaas. "We zitten met de top-vier teams heel dicht bij elkaar, dat zijn acht auto's. Jammer genoeg - vanwege onze ondermaatse prestatie en uitvalbeurten - is het gat naar het leidende team te groot. We bevinden ons in het constructeurskampioenschap niet in een positie waar we zelfvoldaan van worden."