Wolff ziet licht aan einde van de tunnel: “Duidelijke richting”

Na zes races staat de teller van Mercedes op 64 punten, goed voor de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. McLaren staat met bijna het dubbele aantal op P3, Red Bull (239 punten) en Ferrari (187 punten) zijn al helemaal uit zicht. Toch houdt teambaas Toto Wolff de moed erin en ziet hij voldoende aanknopingspunten voor de komende races: “We zijn nu op een kwart van het seizoen. De eerste zes races zijn niet gemakkelijk geweest. We hebben wel een duidelijk beeld van wat we moeten verbeteren en we hebben een duidelijke richting om dat te bewerkstelligen. Het zal enkele races duren voordat we hier de vruchten van kunnen plukken. Tot die tijd proberen we het huidige pakket te maximaliseren. We hebben meer updates voor Imola en hopelijk helpt dat ons.”

Dit weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola op het programma. Ferrari en Red Bull komen daar met flinke updates, McLaren kwam in Miami al met een sterk verbeterd pakket. Daarmee zijn de vooruitzichten voor Mercedes op een goed resultaat niet al te rooskleurig. Wolff kijkt desondanks uit naar de iconische Autodromo Enzo e Dino Ferrari: “Na twee sprints op rij, keren we terug naar het gebruikelijke weekendformat. Dat geeft ons meer tijd om de afstelling te optimaliseren. Imola is desondanks een veeleisend circuit voor zowel mens als machine. Het heeft een aantal snelle en vloeiende secties, maar ook langzame bochten en een listig, hobbelig asfalt. Het is smal, wat inhalen lastig maakt, en heeft behoorlijk wat hoogteverschil. Dat maakt het een serieuze test en we kijken ernaar uit.”