Wolff: Hamilton behoort definitief tot beste F1-coureurs ooit

Het record van de meeste overwinningen en meeste pole-positions had Hamilton al in handen, maar tijdens de veertiende race van het Formule 1-seizoen 2020 heeft hij zijn naam nog iets prominenter in de geschiedenisboekjes gezet. Een knappe overwinning bleek ruimschoots voldoende voor een zevende wereldtitel en daarmee het evenaren van Michael Schumacher.

"Waar we deze prestaties van Lewis moeten plaatsen? Nou ja, hij staat op gelijke hoogte met Michael qua wereldtitels en is de absolute recordhouder als je praat over pole-positions en overwinningen. Vandaag, hoe zal ik dat zeggen, heeft hij zich nog maar iets steviger tussen de allergrootsten van onze sport genesteld", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com weten.

Bandfluisteraar Hamilton toont discipline

Daarvoor hoefde Hamilton de race in Istanbul niet eens te winnen, ook al omdat teamgenoot Valtteri Bottas een belabberde race afwerkte. De Britse veelwinnaar greep de titel echter in stijl. Waar anderen worstelden op intermediates, wist Hamilton een extreem lange stint af te werken. "Strategisch hebben we het goed gedaan, maar dat kon alleen doordat Lewis steeds sneller ging rijden op versleten banden. Aan het eind hielden we de optie open om hem naar binnen te halen, vooral omdat er regen dreigde en zijn intermediates gewoon slicks waren geworden." Die extra stop bleek niet nodig en dat laat volgens Wolff meteen een grote kwaliteit van Hamilton zien. "Lewis heeft een goed begrip van deze banden. Hij weet precies hoe hij hard moet gaan en tegelijkertijd de banden in leven kan houden."

Daarnaast is Wolff te spreken over de mentaliteit van zijn leidende coureur. "Dit jaar is volgens mij best moeilijk voor hem, vooral omdat hij in zijn appartement en in de bubbel moet blijven met Angela [Cullen]. Hij moet er alles aan doen om het kampioenschap probleemloos te kunnen finishen. Het is niet altijd makkelijk om dat op te brengen", wijst Wolff ook op de vele interesses van Hamilton buiten de racerij. "Kijk [voor zijn mentaliteit] ook maar even naar vandaag. Het resultaat van deze race was, in het grote geheel gezien, niet eens zo belangrijk. Maar hij is hongerig gebleven en heeft een foutloze wedstrijd afgeleverd. Dat laat goed zien hoe enorm gedreven hij nog steeds is. Hij blijft dit jaar keurig thuis en komt alleen naar het circuit om daar een perfecte uitvoering aan iedereen te laten zien."