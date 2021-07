Wolff: Hamilton het tegenovergestelde van een smerige coureur

De Grand Prix van Groot-Brittannië kende zondag een explosief begin. Max Verstappen en Lewis Hamilton raakten na de start meteen in een fel duel om de leiding verwikkeld. Een aanval op de Wellington Straight werd vakkundig afgeslagen door de Nederlander, waarna de Brit het opnieuw besloot te proberen bij Copse, een zeer snelle bocht naar rechts. Hamilton dook aan de binnenkant, waarna zijn linker voorwiel tegen het rechter achterwiel van Verstappen kwam, met als gevolg dat de Limburger op hoge snelheid van de baan schoot om met een flinke klap in de bandenstapels te eindigen.

Verstappen werd na een bezoek aan het medisch centrum op het circuit met een helikopter naar een ziekenhuis in het zeventig kilometer noordelijker gelegen Coventry gebracht. Daar werd de veertienvoudig Grand Prix-winnaar aan een grondige medische controle onderworpen, waaruit bleek dat hij geen serieuze verwondingen aan het incident had overgehouden. Om 22.00 uur lokale tijd kreeg hij dan ook groen licht van de doktoren om het ziekenhuis weer te verlaten.

Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het moment met Verstappen, omdat hij volgens de stewards het meest fout zat bij het ongeluk. Hij zou niets hebben gedaan om contact tussen de beide auto’s te vermijden op het moment dat Verstappen instuurde. Hamilton verloor door de straf verschillende posities, maar wist zijn thuisrace alsnog te winnen, waardoor zijn achterstand op Verstappen nu nog maar 8 WK-punten bedraagt.

“Het is een situatie die we in het verleden wel vaker hebben gezien wanneer twee fantastische coureurs het tegen elkaar opnemen”, geeft Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover onder andere Motorsport.com zijn visie op het veelbesproken incident. “Als geen van beide bereid is om ook maar iets toe te geven, dan kunnen dit soort dingen gebeuren.” De Oostenrijker is echter van mening dat waar er twee kijven, er twee schuld hebben. “Er zijn twee nodig om de tango te dansen.”

Wat hij van de hoogte van de straf vond, liet Wolff verder in het midden. “Coureurs moeten elkaar voldoende ruimte geven en dat was hier duidelijk niet het geval. De stewards vonden een tijdstraf van tien seconden daarvoor een passende straf”, was het enige wat hij daarover zei. Om daar wel aan toe te voegen: “Maar er waren twee coureurs betrokken bij het ongeluk, niet één.” Red Bull-teambaas Christian Horner sprak bij de Britse tv-zender C4 van 'smerig rijden' van Hamilton. Wolff: “Lewis is het tegenovergestelde van een coureur die smerig rijdt. Hij is een sportman. We hebben hem nog niet eerder betrokken zien raken bij een groot ongeluk.”