Lewis Hamilton boekte zondag in Barcelona zijn eerste Grand Prix-overwinning sinds zijn overstap naar Ferrari en kreeg daarvoor opvallend warme woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker sprak van een dik verdiende zege voor zijn voormalige coureur en opperde zelfs een opmerkelijke verklaring voor diens hernieuwde vorm: zijn privéleven.

"Allereerst felicitaties aan Lewis", zei Wolff na afloop van de Grand Prix van Barcelona. "Hij heeft zo hard gewerkt en is door zoveel moeilijke momenten gegaan, vooral vorig jaar, dat ik oprecht blij voor hem ben dat hij gewonnen heeft."

Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn band met Hamilton ook na diens vertrek naar Ferrari sterk is gebleven. "Ik heb altijd gezegd: als een van onze twee auto's niet wint, dan hoop ik dat Lewis het doet. En vandaag heeft hij die overwinning verdiend."

Hoewel een Virtual Safety Car Hamilton tijdens de race in de kaart speelde, wilde Wolff de prestatie van de zevenvoudig wereldkampioen daar niet aan ophangen. Volgens de Mercedes-teambaas was de Ferrari-coureur uiteindelijk simpelweg sneller.

"Je kunt niet zeggen of we hem zonder die VSC hadden verslagen", stelde Wolff. "Lewis was daarna de snelste van ons allemaal. Zelfs als we voor hem waren gebleven, was het heel lastig geworden om hem achter ons te houden."

Waarom Hamilton weer floreert

Gevraagd naar de redenen achter Hamiltons opleving bij Ferrari, wees Wolff allereerst naar diens eigen inspanningen. Volgens hem past de huidige generatie auto's bovendien beter bij de rijstijl van de Brit dan de voorgaande ground-effectwagens.

"Hard werken is de belangrijkste factor", legde Wolff uit. "Deze auto's zijn anders dan die uit het vorige tijdperk, met het stuiteren en de extreme stijfheid. Dit voelt weer meer als conventioneel racen qua aerodynamica en voertuigdynamica. Je ziet dat hij sterk rijdt."

"Ik zag hem op televisie op het podium. Die gezichtsuitdrukking vertelde me dat hij heel gelukkig is", zei Wolff met een glimlach. "Misschien helpt de nieuwe vriendin." Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Daarnaast ziet Wolff een goed functionerende samenwerking tussen Hamilton en zijn race-engineer bij Ferrari. Maar vervolgens kwam ook een meer persoonlijke factor ter sprake.

"Ik zag hem op televisie op het podium. Die gezichtsuitdrukking vertelde me dat hij heel gelukkig is", zei Wolff met een glimlach. "Misschien helpt de nieuwe vriendin. Mij heeft het ook geholpen om een partner te hebben en een stabiel gezinsleven. Het lijkt erop dat het bij hen goed gaat."

Volgens Wolff komt succes voort uit een combinatie van factoren. "Het emotionele, persoonlijke en professionele plaatje moet kloppen. Als je op een goede plek zit in je leven, dan win je."

Mercedes bezorgd over betrouwbaarheid

Ondanks de lovende woorden voor Hamilton overheerste bij Wolff vooral frustratie over het eigen resultaat. Kimi Antonelli viel uit met een technisch probleem, waardoor Mercedes opnieuw veel punten verloor in beide kampioenschappen.

"Ik ben teleurgesteld", erkende Wolff. "We kunnen het ons niet veroorloven om auto's op regelmatige basis niet aan de finish te krijgen. In Montréal verloren we 25 punten, vandaag weer achttien. Om als eerste te eindigen, moet je eerst finishen."

Volgens Wolff vertoonde het probleem bij Antonelli overeenkomsten met de uitvalbeurt van George Russell in Canada. "Het symptoom was erg vergelijkbaar: de auto schakelde plotseling uit. We gaan hier heel diep induiken om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt."

Tegelijkertijd waarschuwde Wolff dat Hamilton na zijn eerste Ferrari-overwinning weer serieus rekening gehouden moet worden in de titelstrijd. Op de vraag of hij het leuk zou vinden om opnieuw tegen zijn voormalige coureur om een wereldtitel te vechten, was zijn antwoord veelzeggend.

"Liever niet", lachte Wolff. "Ik weet waartoe Lewis in staat is. Als hij bloed ruikt, gaat hij ervoor. Dat heb ik jarenlang gezien. Zodra de Lewis Hamilton-trein begint te rijden, is die heel moeilijk te stoppen."