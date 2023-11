Wolff: Hamilton nog niet helemaal tevreden met Mercedes W14

Na de race in Mexico grapte Toto Wolff nog dat zijn team nog niet door de scrutineering was gekomen, maar inmiddels is duidelijk dat na een controle de auto van George Russell, die net als de bolides van Daniel Ricciardo en Alexander Albon willekeurig werd geselecteerd, aan het reglement heeft voldaan - waar Lewis Hamilton in Austin nog gediskwalificeerd werd. De W14 is dankzij upgrades een stuk stabieler geworden, wat resulteerde in de derde tweede plaats van het seizoen voor Hamilton. "Wat we nu zien is dat [de auto] meer downforce produceert en deze beter bestuurbaar is", stelt Wolff in gesprek met onder meer Motorsport.com. "De auto is een klein beetje minder tricky. Maar de genen zijn er nog", waarschuwt de Oostenrijker meteen. "Lewis zei gisteren tegen me: 'Ze is nog steeds zo lastig te besturen, al is ze wel sneller.'"

Voor Mercedes is het belangrijk dat het nu de juiste richting inslaat voor 2024. Met de updates van de afgelopen tijd lijkt daar volgens Wolff wel sprake van. "Hopelijk kan dat dus een opstapje zijn", aldus de Mercedes-teambaas. Het vertrouwen lijkt er weer te zijn bij Hamilton en Russell, al viel in Mexico wel op dat laatstgenoemde een moeizamere middag kende dan de zevenvoudig wereldkampioen. "We moeten zien te begrijpen wat er vandaag is gebeurd met George, want hij pushte heel hard achter Sainz, maar dat deed Lewis ook." Hij vermoedt dat het liften de oorzaak was van de problemen, aangezien de banden daardoor wat inzakten in performance en Russell 'niet in staat was' om deze weer aan de praat te krijgen.

De volgende race op de kalender is de Grand Prix van Brazilië. Daar heeft Mercedes en met name Russell nog een goed gevoel bij, aangezien hij vorig jaar die race won. Ook toen was er een sprintrace en draait het erom dat het team na één vrije training al met de juiste afstelling komt. Wolff was wel blij met het 'normale' weekend in Mexico, nu weer een sprintweekend volgt. "Hoe langer je met de upgrades op de auto rijdt en data vergaart, hoe beter je deze kunt gaan afstellen", weet Wolff immers ook. "Ik wil niet al te hoge verwachtingen scheppen voor Brazilië omdat het vorig jaar een klein beetje als een verrassing kwam dat we dat weekend domineerden. We gaan daar naartoe wetende dat we een goede auto hebben. Als we alles voor elkaar kunnen krijgen, dan kunnen we er een zeer sterk weekend hebben. Of dat goed genoeg is om Max [Verstappen] te verslaan... Hun pakket, de combinatie van coureur, auto en krachtbron, is op dit moment erg compleet."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Mexico